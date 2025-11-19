Списъкът с кандидати за активите на „Лукойл“ се разширява с Exxon и Abu Dhabi National Oil Company

Американският петролен гигант Exxon Mobil се присъединява към конкурента си Chevron Corp в обмислянето на варианти за закупуване на части от международните активи на санкционирания руски петролен гигант „Лукойл“, съобщава Ройтерс, позовавайки се на запознати източници.

Exxon обмисля варианти за активи на „Лукойл“ в Казахстан, където и американската, и руската компания имат дялове в находищата Карачаганак и Тенгиз, съобщават източниците. Chevron, друг партньор в тези активи, също проучва възможности за тяхното закупуване, съобщи Ройтерс в понеделник.

Exxon може да проучи и потенциална оферта за находището West Qurna 2 в Ирак, което се експлоатира от „Лукойл“ и е най-ценният актив на руската компания, съобщават двама от източниците. Американската компания дълго време е била оператор на съседния проект West Qurna 1, преди да се оттегли миналата година.

Exxon е отказала да коментира въпроса.

Списъкът с потенциални кандидати за глобалните активи на „Лукойл“ се разраства, след като в петък американското министерство на финансите даде разрешение на компаниите да започнат преговори с „Лукойл“. Разрешението е валидно до 13 декември.

В същото време Bloomberg съобщи във вторник за интерес както на Exxon, така и на Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) към активите на „Лукойл“. Adnoc проучва различни активи, като според запознати най-голям интерес представляват дейностите на руската компания в областта на природния газ в Узбекистан.

Според източници на Bloomberg кандидат-купувачите се редят на опашка, за да разгледат различните части от разрастващия се международен бизнес на руския енергиен гигант, като някои потенциални купувачи проявяват интерес само към конкретни активи. Но един потенциален проблем е, че „Лукойл“ предпочита да продаде активите в пакет преди влизането в сила на санкциите на 13 декември, казва един от източниците.

Това повдига възможността за двуетапен процес, при който един купувач – например финансова компания – придобива всички неруски активи на „Лукойл“ и след това ги препродава на части с течение на времето.

Ключов детайл в процеса е, че администрацията на Тръмп би предпочела глобалните активи на „Лукойл“ да бъдат придобити от американска компания, което може да ограничи кръга на потенциалните купувачи, посочват запознати с въпроса източници. Представител на американското министерство на финансите не е отговорил веднага на запитване за коментар.

Американската частна инвестиционна компания Carlyle също е сред тези, които проучват възможности за закупуване на чуждестранните активи на „Лукойл“.

Представителите на Chevron, Exxon, Carlyle и международното инвестиционно подразделение на Adnoc, XRG, са отказали коментар. „Лукойл“ не е отговорила на запитването за коментар.

„Лукойл“ притежава три рафинерии в Европа, включително България, дялове в нефтени находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

Чуждестранните активи на компанията извличат около 0,5% от световния нефт, според данни от 2024 г.