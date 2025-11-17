Chevron проучва възможността да придобие международните активи на „Лукойл“

Американският петролен гигант Chevron проучва варианти за закупуване на международните активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, съобщава Ройтерс, цитирайки източници, запознати с процеса.

Миналата седмица Министерството на финансите на САЩ даде разрешение на потенциални купувачи да преговарят с „Лукойл“ за чуждестранните ѝ активи. Chevron ще се присъедини към Carlyle и други фирми в надпреварата за портфолиото на „Лукойл“ на стойност най-малко 20 млрд. долара.

През октомври САЩ наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании, „Лукойл“ и „Роснефт“, като част от усилията на администрацията на президента Доналд Тръмп да принуди Москва да започне мирни преговори с Украйна.

Chevron проучва възможности за закупуване на активите на „Лукойл“, където компаниите се припокриват, а не на цялото портфолио, изтъкват източниците.

Американската компания заяви, че спазва законите и разпоредбите, приложими за дейността ѝ, и не коментира търговски въпроси.

„Лукойл“ осигурява около 2% от глобалния добив на петрол в Русия и в други страни, като заяви, че търси купувачи за своите международни активи, които стоят зад 0,5% от световния петрол и се оценяват на около 22 млрд. долара, въз основа на подадени документи от 2024 г.

Междувременно американската компания в областта на частните капиталови инвестиции Carlyle също проучва възможността за закупуване на чуждестранните активи на руската фирма.

„Лукойл“ има три рафинерии в Европа, включително в България, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по целия свят, включително в САЩ.

„Лукойл“ държи 13,5% в находището „Карачаганак“ и 5% в находището „Тенгиз“ в Казахстан, където също така действат като акционери Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell.

Находищата са основният източник на суров петрол за тръбопровода CPC, който пренася над 1,6 млн. барела суров петрол на ден, или 1,5% от световното търсене на петрол, до международните пазари през Русия.

„Лукойл“ има дял и в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който Chevron ръководи.