Енергийният министър: При нужда отсрочката за "Лукойл" може да бъде удължена

България няма допълнителни условия от страна на САЩ, за да влезе в сила направеното изключение от санкциите, които бяха наложени на "Лукойл", посочи министърът на енергетиката Жечо Станков пред БНТ.

Той уточни, че при нужда отсрочката на санкциите срещу "Лукойл" може да бъде удължена и увери, че след направената дерогация напрежението, което е натрупано, вече е преодоляно.

"Няма никакви допълнителни условия, които да са поставени. Напротив, трансакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, със сигурност дава спокойствие на финансовите институции у нас, които да продължат да предоставят своите услуги на тези предприятия. Изключително важно, което трябва да спомена, беше получено писмо, което беше обезпокоително още предната седмица, което с цел да не обезпокояваме обществото, не бързахме да споделяме. А именно, че големите компании, с които банковите карти работят, също бяха подали информация към банковите институции да се прекрати дейността с тези карти. Сега на база с тази нова дерогация аз съм сигурен, че това вече е преодоляно и всичко ще бъде спокойно", заяви Жечо Станков.

Пред БНР той каза, че ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, има скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев.

По думите му чрез ДАНС и чрез този скринингов комитет държавата може да си гарантира 100 процента скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната.

По думите на министъра, ако компанията майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от България дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо, но ако такива сделки не се случат по веригата, естествен принцип е да поиска удължаване на дерогацията.

Особеният управител трябва да получи разрешение от правителството за всяка специфична дейност, това е по закон, каза Станков.

"На него не са му дадени такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Контролният орган е Министерският съвет, който може да му разрешава или да му забранява неговите действия", посочи министърът.

Министърът на енергетиката допълни, че е разбрал за номинацията на Румен Спецов за особен управител минути преди Съвета по сигурност при премиера, след който беше официално обявен изборът му.

Жечо Станков добави, че не е бил част от екипа, който е представил номинациите.

Към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизелово гориво и за 2 месеца гориво за самолетите, което да покрива нуждите на всички авиокомпании, заяви министърът на енергетиката, цитиран от БТА.