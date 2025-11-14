"Лукойл" потвърди, че пак преговаря с потенциални купувачи за чуждестранните си активи

Руският петролен гигант „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, води нови преговори с потенциални купувачи на своите чуждестранни активи, след като сделката с търговската компания Gunvor пропадна. Същевременно санкциите на Великобритания и САЩ срещу групата влизат в сила през следващата седмица.

За преговорите съобщават от самата компания. „Конкретната сделка ще бъде обявена, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и получени необходимите регулаторни одобрения“, посочват от дружеството, цитирано от БТА.

По-рано Ройтерс писа, че американската инвестиционна компания Carlyle проучва варианти да закупи чуждестранните активи на руския гигант.

От "Лукойл" посочват, че имат за цел да гарантират непрекъснатото функциониране на активите по време на процеса на продажба и прехвърляне на нови собственици, за да избегнат прекъсвания в доставките на енергийни ресурси и да запазят работните места в страните, където руската компания майка оперира.

Миналия месец Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви нов пакет санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ като част от засиления натиск върху Русия да прекрати военната си кампания в Украйна.

В рамките на тези мерки щатските власти издадоха общо разрешение, с което предоставиха на международните компании срок до 21 ноември да приключат текущите си бизнес сделки с „Лукойл“, включително придобивания на международни активи на московската петролна група.

„Лукойл“ вече беше постигнал предварително споразумение за продажба на активите си на швейцарската търговска компания Gunvor, но Вашингтон блокира сделката, след като Министерството на финансите на САЩ даде сигнал, че ѝ се противопоставя.

Според източници от индустрията, цитирани от Ройтерс, „Лукойл“ търси алтернативни купувачи, за да избегне риска от блокиране на дейността на чуждестранните си подразделения, засегнати от санкциите.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс. По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че се надява още днес България да получи дерогация заради американските санкции срещу „Лукойл“ - такава, каквато ползва Германия, за 6 месеца.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ. През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ.

По-рано днес стана ясно, че Румен Спецов, който ръководи Националната агенция за приходите, ще поеме функциите на специален управител на рафинерията в Бургас.