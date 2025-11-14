Великобритания позволи изключение от санкциите за "Лукойл Нефтохим"

Великобритания ще позволи на две компании, собственост на поставената под санкции руска компания "Лукойл" - "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим", да продължат да работят до 14 февруари 2026 година, става ясно от съобщение на британското правителство. По-рано днес (14 ноември) Съветът за сигурност към Министерския съвет номинира ръководителят на Националната агенция за приходите (НАП) Румен Спецов за особен управител на българските активи на "Лукойл".

Той ще има право да взима оперативни решения, а също така и да се разпорежда с активите, включително и да ги продаде. Тези негови правомощия бяха одобрени от Народното събрание, а днес беше публикуван и указът на президента, с които промените в законодателството влязоха в сила.

Правосъдният министър Георги Георгиев увери след заседанието на Съвета за сигурност, че кандидатурата на Спецов е дискутирана с британските и американските съюзници и той се ползва с тяхното доверие. Реакцията на опозицията обаче е, че номинацията е "несериозна" и "лоша шега". Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който назначи Спецов в НАП обяви пред БНТ, че той не отговаря на изискванията да има петгодишен опит в петролната индустрия.

Великобритания и САЩ наложиха санкции върху дейността на "Лукойл" и "Роснефт" в средата на октомври, затова е необходимо и специално изключение от режима, за да може компанията да продължи да работи. С назначаването на особения управител обаче се гарантира, че "Лукойл" няма да получава печалбата от дейността и така да финансира войната на Русия в Украйна.

Според закона печалбата от дейността на дъщерните дружества на "Лукойл" у нас ще се събира в специален фонд, който ще бъде възстановен на руската страна, когато санкциите срещу нея отпаднат.

Американските санкции влизат в сила на 21 ноември и според данни на правителството вече има информация, че от следващата седмица ще бъдат отказани банковите и картовите разплащания в търговските обекти на "Лукойл". Очакванията са, че и Вашингтон ще даде позволение на ключовата за България рафинерия да продължи да работи.