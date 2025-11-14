IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Правителството разглежда Румен Спецов за особен управител на "Лукойл Нефтохим"

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, каза премиерът Росен Желязков преди заседанието на Съвета за сигурност

14:16 | 14.11.25 г. 1
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Investor Media Group
Правителството разглежда кандидатурата на ръководителя на Националната агенция по приходите (НАП) Румен Спецов за особен управител на "Лукойл Нефтохим", стана ясно след края на заседанието на Съвета за сигурност, свикано от премиера Росен Желязков. Името му е съгласувано с американските и британските партньори, които наложиха санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт". Санкциите на САЩ влизат в сила на 21 ноември.

Очакванията са, че Спецов ще бъде одобрен от правителството и вписан в Търговския регистър още до края на деня. Правосъдният министър Георги Георгиев посочи, че той отговаря на всички изисквания и има опит в контрола над дейността на рафинерията. Според коментарите след Съвета за сигурност Спецов има доверието на международните партньори.

По време на заседанието е бил изслушан доклад на Министерството на енергетиката относно работата на "Лукойл" в България и е било одобрено предложението да бъде назначен управител за дъщерните компании на руския гигант. Има съобщения за спиране на банковите и картовите разплащания с компанията от следващата седмица, което също е подтикнало правителството да вземе решение за особения представител на държавата.

Пред журналисти енергийният министър Жечо Станков посочи, че правителството очаква рафинерията да получи лиценз да продължи да работи, но има и "План Б, и План В" за осигуряване на горивата в страната. 

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото, каза Желязков малко преди срещата. Преди дни той съобщи, че кандидатури за поста особен управител са били обсъждани още през 2023 година, когато бяха одобрени първите промени в законодателството. През миналата седмица в рамките на няколко часа парламентът одобри нови промени, които не само дават правото на държавата да назначи човек, който да поеме оперативното управление на рафинерията, но и да има право да се разпорежда с активите на руския гигант у нас.

По-рано председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в Народното събрание, че премиерът се е консултирал с него за избора си. Според Борисов той не е свързан нито с "ИНСА Ойл", нито с Делян Пеевски и има "достатъчно управленски опит", макар и да не е в голяма петролна компания.

Ситуацията е много динамична, каза още лидерът на управляващата партия по повод появилата се информация за нов възможен купувач на международните активи на "Лукойл" - американския фонд Carlyle. Той посочи още, че се надява България да получи дерогация от САЩ, подобна тази, която получи Германия - за шест месеца, в които страната ще управлява рафинерията.

"Получих гаранции от чичо ми отвъд Океана", каза Борисов.

Последна актуализация: 14:46 | 14.11.25 г.
Коментари

гъбко
преди 1 час
Таман му бех отвикнАл на агент Буда и са пак да му чета и слушам словесната (цензура) ... Пфу !! Спецов е интересна кандидатура . Не е от ГЕРБ , сиреч на Баце му немат доверие оттатък океана ... :))) ... Що ли ?! С иситинско удоволствие гледам как на местните корупционери им мачкат хамериканците физиономиите !! И ги огъват според изискванията . Въдичка за форумните енергетици пускам , защо Баце резко спре да приказва за Разширението на газопреносната мрежа (турецки пАток) . Предположения ребята?
