Испанската Santander се отказа да кредитира бившия кандидат за активите на "Лукойл"

Испанската банка Banco Santander оттегли финансовите си ангажименти към Gunvor Group, след като миналата седмица Министерството на финансите на САЩ описа търговеца на суровини като „марионетка на Кремъл“ в публикация в социалните медии, посочва Bloomberg, позовавайки се на запознати източници.

Макар Santander да е само една от десетките банки, които финансират Gunvor, а останалите ѝ кредитори продължават да я подкрепят, тази стъпка е първият признак за негативните последици за търговеца след коментарите на САЩ, които шокираха енергийните пазари миналата седмица.

САЩ не са дали подробности за публикацията, която Gunvor описа като „фундаментално погрешна и невярна“. Тя бе в отговор на плана на Gunvor да купи международните активи на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“ – сделка, която САЩ заявиха, че ще блокират, и впоследствие Gunvor се отказа от нея.

Търговците на суровини като Gunvor – един от най-големите трейдъри на петрол и газ в света, са силно зависими от кредитните линии от банките, за да плащат милиард долари за природните ресурси, с които работят всеки ден.

Миналата седмица Santander беше обявен за един от 24-те кредитори, които предоставят финансиране за 2,8 млрд. долара на американското подразделение на Gunvor. Впоследствие обаче банката се е оттеглила от групата кредитори, твърдят източници, пожелали да останат анонимни, тъй като обсъждат деликатен въпрос.

Испанската банка е щяла да участва и в европейска револвираща кредитна линия на стойност 2,4 млрд. долара, която беше обявена на следващия ден, но се е оттеглила, преди сделката да бъде финализирана, казват източниците.

Говорител на Gunvor заяви, че Santander за първи път е съобщила желанието си да се оттегли от кредитните инструменти на 31 октомври, точно когато документите по сделките са били финализирани. Това е било преди публикацията на Министерството на финансите на САЩ в социалната мрежа X и в отговор на обявяването от „Лукойл“ на сделка за покупка на международните активи от Gunvor, според говорителя.

Въпреки това Gunvor обяви на 6 ноември, че с удоволствие „приветства“ Santander в групата банки като част от кредитна линия в САЩ, в прессъобщение, публикувано само няколко часа преди публикацията на Министерството на финансите. Впоследствие Santander се оттегля от инструмента, заявиха източниците.

„Всички други банки в двата инструмента бяха уведомени за решението на Santander и всички потвърдиха участието си във всеки от случаите“, заяви говорителят на Gunvor. „Никоя друга банка не е подала искане за оттегляне от друга кредитна линия или за намаляване на съществуващите си кредитни линии.“

Представител на Santander е отказал коментар.

Въпреки че е една от най-големите банки в Европа, Santander е сравнително малък играч в бизнеса с отпускане на кредити на търговци на суровини, който се доминира от ING Groep, Cooperatieve Rabobank и Societe Generale. Тя трябваше да се присъедини за първи път към двете кредитни линии на Gunvor като малка част от всеки синдикат.

Търговецът отдавна е обект на внимателно разследване относно връзките си с Русия. Нейният съосновател, Генадий Тимченко, е приятел на руския президент Владимир Путин, и когато САЩ наложиха санкции срещу него през 2014 г., твърдяха, че Путин има инвестиции в Gunvor. Компанията отрече твърдението, което беше представено без доказателства, и главният изпълнителен директор Торбьорн Торнквист изкупи дела на руския си партньор в компанията.