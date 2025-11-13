Компанията майка на "Лукойл Нефтохим" свива персонала си заради санкциите

Търговецът на петрол Litasco започва да съкращава работни места дни преди влизането в сила на американските санкции срещу компанията майка „Лукойл“, съобщава Bloomberg, цитирайки източник, запознат с въпроса.

Служителите на швейцарската компания подписват договори за прекратяване на трудовите договори по взаимно съгласие, добавя източникът, който не уточнява кои длъжности са засегнати.

Litasco е подразделение на руския петролен гигант „Лукойл“, който – заедно с „Роснефт“ – беше санкциониран от САЩ миналия месец, като трансакциите остават разрешени до 21 ноември.

„Лукойл“ и Litasco не са отговорили на молбата за коментар.

Litasco е и едноличният собственик на петролната рафинерия "Лукойл Нефтохим" в България. Миналата седмица Народното събрание одобри спорни промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се въвежда фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия. По-рано днес депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените.

Сделка за закупуване на международните активи на „Лукойл“ беше провалена миналата седмица, когато Министерството на финансите на САЩ определи потенциалния купувач Gunvor Group като „марионетка“ на Кремъл, което накара дружеството да оттегли офертата си.

„Лукойл“ междувременно поиска от американското Министерство на финансите удължаване на преходния период на санкциите, тъй като се нуждае от повече време, за да финализира своите ангажименти и да оценки офертите за активите си.

Ройтерс съобщи по-рано, че в последните дни има значителен интерес към активите на "Лукойл" в чужбина. Инвеститори от Египет до Казахстан се интересуват от покупка, надявайки се да получат активите на занижени цени заради санкциите.

Shell може да изкупи дейността на "Лукойл" в Гана и Нигерия, а правителствата на Молдова и Египет заявяват, че ще придобият компаниите на руския гигант на своя територия.