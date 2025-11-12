Румен Радев: Няма пречки да бъде назначен особен управител в "Лукойл Нефтохим"

Няма законови пречки да бъде назначен особен управител в "Лукойл Нефтохим" по силата на действащия Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, посочи президентът Румен Радев в позиция, публикувана във Facebook. Той отхвърли твърденията, че правителството трябва да изчака обнародването на промените, приети за няколко часа от Народното събрание в петък (7 ноември).

"Ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените, трябваше досега да са назначили особен търговски управител и да са поели оперативното ръководство на посочените дейности - веднага след обявените санкции на 23 октомври", отбелязва Радев и припомня, че възможността държавата да поеме управлението на рафинерията беше предвидено в законодателството още през 2023 година.

В тях има гаранции срещу злоупотреби и произвол по подобие на одобрени мерки в други европейски държави, за да бъде минимизиран рискът от бъдещи искове срещу държавата, категоричен е Радев.

От неговата публикация не става ясно дали ще се възползва от правото си да наложи вето на промените, макар че критикува "светкавично приетите законови промени" и коментира, че има съмнения, че те се правят умишлено.

Особеният управител се смята за едно от условията, благодарение на които България би могла да получи изключение от последните санкции на САЩ срещу петролните компании "Лукойл" и "Роснефт". Той ще гарантира, че руската компания не взима решения за работата на рафинерията у нас, а средства от дейността не влизат в руския бюджет. "Лукойл Нефтохим" е собственост на Litasco, която е дъщерна на "Лукойл", но от повече от година следва ембаргото на ЕС и не използва руски петрол.

Правото на вето

Според Конституцията президентът има право да налага вето на законите и срокът да направи това е 15 дни. Парламентът може да отхвърли президентското вето и тогава текстовете се обнародват в Държавен вестник по ускорена процедура - за 7 дни. В нормалната процедура законите и промените в нормативни актове се публикуват в Държавен вестник в срок от не повече от 15 дни. Ако не е предвидено друго, текстовете влизат в сила три дни след публикуването им.

Държавен вестник се издава във вторник и петък (когаго са работни), но има възможност и за извънредни броеве с решение на председателя на парламента или по искане на президента и премиера.