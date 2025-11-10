САЩ трябва да одобрят всяка продажба на активи на "Лукойл"

България и Румъния се състезават с времето, за да запазят работата на критично важните си рафинерии, собственост на "Лукойл", която беше поставена под санкции от САЩ, пише европейското издание Politico. Крайният срок приближава - 21 ноември, и България прие законодателни промени, които разширяват правомощията на вероятен особен управител, който може да поеме управлението на рафинерията в Бургас, но вече с правото да се разпорежда и с активите и да ги продава.

Паралелно текат и преговори за дерогация, пише още Politico, позовавайки се на свои източници.

Според анализатори, цитирани от Politico, рафинерията в Бургас е модернизирана и атрактивна за инвеститорите. Цената ѝ е 1,5 млрд. - 2 млрд. долара. От изданието допълват, че Министерството на финансите на САЩ ще трябва да одобрят всяка продажба на активи на "Лукойл", а от Европейската комисия отказват да коментират казуса.

Вашингтон вече спря сделката между руската компания и търговеца на горива Gunvor заради съмнения, че продажбата е фиктивна и приходите отново ще постъпват в Кремъл, за да финансира войната в Украйна.

"Лукойл" има още една рафинерия в региона - Petrotel в град Плоещ, в близост до румънската столица Букурещ. Тя е една от най-големите в Източна Европа и Politico отбелязва, че румънските власти още не са взели официално решение какво да правят. Вероятно се анализират възможностите за дерогация.

"Национализацията е последна възможност", казва високопоставен чиновник в румънската държавна администрация. От Министерството на енергетиката са категорични, че имат готовност "за всякакви сценарии". Правителството иска да "запази дейността в Румъния, но в същото време - да спре финансирането на Руската федерация".

В Букурещ има и идеи да се потърси общо решение за активите на "Лукойл" "на ниво ЕС", за да бъде сигурно, че ще бъдат избегнати санкциите на САЩ. В Прибалтийските държави също подкрепят такъв вариант.

Управляващата коалиция у нас предложи промени в законодателството, които бяха приети скоростно за няколко часа. Те предвиждат освен възможността държавата да поеме оперативен контрол върху дейността, тоест покупки на петрол, плащания на заплати, продажба на продукция и т.н., и възможността да се подготви продажбата на рафинерията. Собственикът няма да има право да обжалва решенията на управителя, назначен от държавата, а неговите собствени решения ще бъда определяни като "нищожни", предвиждат промените, които все още не са обнародвани в Държавен вестник.

За България и Румъния ситуацията е различна - "Лукойл Нефтохим" произвежда около 80% от горивата за вътрешния пазар и спирането на работата на рафинерията ще остави страната без горива, което ще се усети някъде в началото на 2026 г. В Румъния рафинерията на "Лукойл" осигурява 20% от горивата, сочат още данни на Politico. Спирането на работата обаче ще се отрази върху износа към Молдова, която пък изцяло разчита на тези горива, и това може да бъде използвано от Русия, за да засили натиска си към молдовците.

"Лукойл" има и активи в Молдова, която вече съобщи, че ще ги изкупи, включително и депо за керосин.