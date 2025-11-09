Придобиването на "Лукойл" от БЕХ крие рискове

Евентуалният особен управител на "Лукойл" да установи контрол над компанията, за да може парите от търговията от горива да не отиват в Русия. Така лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов видя ролята на държавата в казуса с бургаската рафинерия, след заседание на Изпълнителния съвет на партията в Сливен.

Придобиването на "Лукойл" от Български енергиен холдинг крие рискове, каза лидерът на ДСБ, цитиран от БНР.

"Това, което може да се направи държавата, е да установи контрол чрез евентуалния особен управител, за да може парите, които се добият от търговията с горива, да не отиват в Русия. Това е основната задача. Оттам нататък би могло държавата да се включи по някакъв начин, да съдейства за промяната на собствеността. Но другото е крайна мярка и то е национализация. Дали трябва държавата да предприеме такъв ход? Не е изключено разбира се, но това трябва да бъде съобразено с националните интереси", отбеляза Атанасов.

Относно личността на особения управител на рафинерията и възможността той да продава части от нея Атанасов попита с какви правомощия ще продава чужда собственост.

"Това как ще стане? Това е чужда собственост? Той как ще продава, с каква санкция? Тук има много големи рискове да влезем в международни скандали и да бъдем осъдени като държава", предупреди той.

Въпросът е дали БЕХ може да си позволи да придобие рафинерията в Бургас

Изисква се активна работа от страна на правителство на България по това да се договори продължаване на дерогацията. Това е нещо, което трябва да стане в абсолютно спешен порядък и с приоритет, заяви главният изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов, цитиран от БНР.

С размяна на писма няма да е достатъчно да се получи, каквото и да било удължаване на дерогацията, коментира още той. По отношение на последните нормативни промени, свързани с фигурата на особения управител, Михайлов посочи, че не навсякъде тази този механизъм е сработил и е запазил дейността на предприятията, които са били управлявани по този начин. Ако не направим никакви стъпки, да, съвсем резонно ще остане само този вариант, но той е краткосрочен, а и трябва също да се съгласува с двете страни, коментира Михайлов. По думите му чисто технически е възможно това да се случи, но какво е мнението на собственика и това дали решава проблема с дерогацията трябва да кажат САЩ и "Лукойл".

В отговор на въпрос дали може Българският енергиен холдинг (БЕХ) да придобие рафинерията и добър вариант ли е това, Михайлов отбеляза, че въпросът е дали можем да си го позволим, като изтъкна, че покупката означава вземане на кредити. Същевременно той каза, че БЕХ е възможно да бъде собственик и на това предприятие, но изтъка въпроса с това каква би била увереността на клиентите на "Лукойл" да продължат да ползват продуктите на рафинерията. Защото притеснението е, че - да, дейността ще продължи, собствеността ще се смени, но без съгласието и без отпадане на санкциите, никой не би потребявал тези продукти, защото се притеснява, че той ще стане обект на санкции, каза Михайлов.

Ако "Лукойл" влезе в БЕХ, ще стане като с "Белене" - безкрайни харчове и накрая нищо

Фокусът е върху това да се смени собствеността на "Лукойл" в България, а не да се реши истинският проблем, който е какво се случва на 21 ноември, когато влизат в сила санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт".

Това зави пред БНР бившият министър на финансите и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев, като подчерта, че не може рафинерия да бъде продадена за две седмици.

"Това са процеси, които отнемат между шест месеца и година. ... Ако влезеш, за да я управляваш и прекъснеш паричните потоци към Русия, сложиш сметка, където да се трупат средствата, и влезеш със средства, с които ти да си купуваш петрола, да реализираш по съществуващите договори продажбата в страната и по международните борсови цени, и рафинерията работи само на ишлеме, тогава санкциите не те засягат, защото самият "Лукойл" няма сметки, а сметките са на този, който оперира рафинерията. Второ, можем да поискаме дерогация. Това е временно решение, но вече може да се направи истински план, истинска оценка и да се намери някой, който да оперира тази компания", каза Василев.

По думите му гласуваното за около 30 секунди предложение не е дошло от кабинета "Желязков", а от народните представители Павела Митова от ИТН, Делян Добрев от ГЕРБ, както и от "ДПС-Ново начало":

"Ако мисли Пеевски, че ще влезе да си вземе и да си управлява рафинерията, най-вероятно резултатът ще бъде като с "Булгартабак". ... Ако са се насочили към БЕХ, както Драгомир Стойнев каза, това означава, че това е начинът трудно да бъде отказано международно да бъде купена рафинерията от Българския енергиен холдинг. А влезе ли в тази черна кутия, ще стане като с "Белене" и с други проекти - едни харчове безкрай и накрая нищо", счита Василев.

Важното е рафинерията да не спре да работи

"За нас е важно след 21 ноември т. г. рафинерията да не спре да работи, защото иначе ще е катастрофа и след това ще е трудно да стартира работа. И всякакви обяснения след това ще бъдат несъстоятелни", каза пред БНР Деница Сачева, зам.-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС в парламента.

Сачева припомни, че министърът на енергетиката Жечо Станков е имал срещи с американския си колега и се работи по всички възможности рафинерията да не спре на 21 ноември т. г.