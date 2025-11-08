IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Възможно ли е БЕХ да купи рафинерията на "Лукойл"?

С приемането на законовите промени за особения управител е отчетена такава хипотеза, коментира Драгомир Стойнев от БСП

18:29 | 08.11.25 г.
Снимка: БГНЕС/Иван Янев
Снимка: БГНЕС/Иван Янев

При писането на промените в закона, касаещи "Лукойл", е отчетена и хипотезата, че е възможно да се вземе решение компанията да бъде закупена от Българския енергиен холдинг (БЕХ), обяви пред БНТ председателят на парламентарната група на БСП - Обединена левица Драгомир Стойнев.

"Нека да бъдем готови и за този момент, в който примерно Българският енергиен холдинг реши да купи рафинерията. Има я тази хипотеза. Съвсем нормално е, когато изготвяме законодателството, да има и тази хипотеза, разбира се да се закупи, да се оставят парите в определена сметка замразена. Така че руснаците да си получат средствата“, коментира Стойнев.

Според него трябва да се направи обективна оценка на рафинерията, „не да се купи за 2 лева“, пише БНР.

„Да се вземат най-големите консултантски компании, които да оценят дали ще струва 2 милиарда, дали ще струва 3 милиарда долара тази компания“, каза Стойнев, който защити назначаването на особен управител в рафинерията като единствен изход от ситуацията в момента.

Той подчерта, че и в момента само една българска банка работи с "Лукойл". Според него с назначаването на особен управител поне временно ще настъпи спокойствие и в България, и на Балканите. 

След изказването на Стойнев председателят на опозиционната партия „Продължаваме промяната“ Асен Василев се противопостави на идеята БЕХ да придобие „Лукойл“.

"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят. Работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и всичко останало, и след това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки“, коментира той.

В петък управляващите скоростно приеха промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат назначаване на особен управител в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу  руския гигант „Лукойл“ и дъщерните му компании. Особеният управител ще може да се разпорежда с активите на рафинерията, вкл. и да ги продава, без административен и съдебен контрол.

Законодателните текстове бяха гласувани без обсъждане, след като компанията Gunvor оттегли офертата си за придобиване на активите на руската "Лукойл" заради позиция на Министерството на финансите на САЩ. В пост в социалната платформа X ведомството определи компанията като "марионетка на Кремъл", която няма да получи лиценз, освен ако Русия не прекрати войната в Украйна.

От датата, на която ще бъде назначен особеният управител, акционерите ще загубят правомощията си по отношение на компанията. Други законови промени от предходната седмица предвиждат ДАНС да одобри евентуална сделка за рафинерията.

Последна актуализация: 18:29 | 08.11.25 г.
