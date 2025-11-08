Възможно ли е БЕХ да купи рафинерията на "Лукойл"?

При писането на промените в закона, касаещи "Лукойл", е отчетена и хипотезата, че е възможно да се вземе решение компанията да бъде закупена от Българския енергиен холдинг (БЕХ), обяви пред БНТ председателят на парламентарната група на БСП - Обединена левица Драгомир Стойнев.

"Нека да бъдем готови и за този момент, в който примерно Българският енергиен холдинг реши да купи рафинерията. Има я тази хипотеза. Съвсем нормално е, когато изготвяме законодателството, да има и тази хипотеза, разбира се да се закупи, да се оставят парите в определена сметка замразена. Така че руснаците да си получат средствата“, коментира Стойнев.

Според него трябва да се направи обективна оценка на рафинерията, „не да се купи за 2 лева“, пише БНР.

„Да се вземат най-големите консултантски компании, които да оценят дали ще струва 2 милиарда, дали ще струва 3 милиарда долара тази компания“, каза Стойнев, който защити назначаването на особен управител в рафинерията като единствен изход от ситуацията в момента.

Той подчерта, че и в момента само една българска банка работи с "Лукойл". Според него с назначаването на особен управител поне временно ще настъпи спокойствие и в България, и на Балканите.

След изказването на Стойнев председателят на опозиционната партия „Продължаваме промяната“ Асен Василев се противопостави на идеята БЕХ да придобие „Лукойл“.

"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някои от големите инвестиционни банки по целия свят. Работи се с огромни екипи, които обикновено прекарват 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и всичко останало, и след това решават на каква стойност и по какъв начин да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки“, коментира той.

В петък управляващите скоростно приеха промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат назначаване на особен управител в "Лукойл Нефтохим" заради санкциите на САЩ срещу руския гигант „Лукойл“ и дъщерните му компании. Особеният управител ще може да се разпорежда с активите на рафинерията, вкл. и да ги продава, без административен и съдебен контрол.

Законодателните текстове бяха гласувани без обсъждане, след като компанията Gunvor оттегли офертата си за придобиване на активите на руската "Лукойл" заради позиция на Министерството на финансите на САЩ. В пост в социалната платформа X ведомството определи компанията като "марионетка на Кремъл", която няма да получи лиценз, освен ако Русия не прекрати войната в Украйна.

От датата, на която ще бъде назначен особеният управител, акционерите ще загубят правомощията си по отношение на компанията. Други законови промени от предходната седмица предвиждат ДАНС да одобри евентуална сделка за рафинерията.