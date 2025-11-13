Парламентът отхвърли президентското вето за особения управител в „Лукойл“

Със 128 гласа „за", 59 - „против", и без „въздържал се" депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените, свързани с фигурата на особения управител в „Лукойл“, предаде БТА.

Преди гласуването парламентарната група на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане на имената на народните представители и ставане от място. Мнозинството отхвърли процедурното предложение.

Припомняме, че вчера държавният глава Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Народните представители приеха повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия.

Измененията бяха гласувани от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание.