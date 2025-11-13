IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Парламентът отхвърли президентското вето за особения управител в „Лукойл“

Депутатите гласуваха повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

11:15 | 13.11.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group

Със 128 гласа „за", 59 - „против", и без „въздържал се" депутатите отхвърлиха ветото на президента върху промените, свързани с фигурата на особения управител в „Лукойл“, предаде БТА.

Преди гласуването парламентарната група на „Морал, единство, чест" (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане на имената на народните представители и ставане от място. Мнозинството отхвърли процедурното предложение.

Припомняме, че вчера държавният глава Румен Радев наложи вето върху промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Народните представители приеха повторно на второ четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител на активите на „Лукойл" в България и разширяване на неговите правомощия.

Измененията бяха гласувани от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:15 | 13.11.25 г.
Лукойл санкции особен управител президентско вето нефт енергетика икономиката на България
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още