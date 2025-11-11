Димитър Хаджидимитров: Очаквам 6-месечно отлагане на санкциите срещу „Лукойл“

Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива заяви пред БНР, че очаква България да получи шестмесечно отлагане на санкциите срещу „Лукойл“.

„Но това не означава, че трябва да бъдем спокойни, а да се подготвим добре“, предупреди той.

Според Хаджидимитров нещата ще бъдат изяснени в рамките на следващата седмица.

"Колкото и мерките на правителството да се непопулярни и проблемни с бъдещи съдебни искове, все пак трябва да се направи нещо, което да подсигури работата на нашата рафинерия“, посочи гостът.

Държавата трябва да влезе малко по-остро в цялата ситуация и да покаже на САЩ, че наистина се вземат сериозни мерки и ще се направи всичко възможно, за да защити интересите на страната, добавя Хаджидимитров.

Според него едва ли ще се намери решение с продажба на рафинерията в Бургас, защото "Лукойл" трябва да бъде съгласна с това.

След като Законът бъде публикуван в Държавен вестник, ще излезе информацията и кой ще бъде особен управител на "Лукойл Нефтохим", смята гостът.

"И след като всичко това бъде изпълнено, вероятно ще поискаме отлагане. Сигурен съм, че се водят в момента разговори със САЩ, за да се случи това. Няма как да се остави най-голямата компания в страната, дори да е на руски собственици, да върви по течението. Аз знам, че се действа в правилната посока", изтъква Хаджидимитров.

По думите му особеният управител трябва да има близки отношения както със САЩ и Европейския съюз (ЕС), така и с Русия.

"Той трябва да може да вдигне телефона и да се обади на всеки един от тях. Особеният управител не трябва да разбира толкова от търговията с горива, колкото да може да провежда разговори и да се пазари, изтъква Хаджидимитров, добавяйки: „Контролът на финансовите потоци може лесно да се осъществява от екип от счетоводни експерти“.

Парите от продажбите трябва да влизат в отделна сметка, която ще бъде контролирана, посочва гостът.

„Това е идеята на особения управител, за да може да поддържа работата на компанията“, заключва Хаджидимитров.