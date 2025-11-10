SeeNews: „Лукойл Нефтохим“ е петата по големина компания в Югоизточна Европа за 2024 г.

Българската петролна компания „Лукойл Нефтохим“ АД се нарежда на пето място в класация на SeeNews за 100-те най-големи компании в Югоизточна Европа през 2024 г. с приходи от 4,67 млрд. евро (5,7% ръст на годишна база) и нетна загуба от 108,7 млн. евро. В топ 10 място намира и „Аурубис България“ АД, която се изкачва с четири позиции нагоре до седма позиция с приходи от 4,46 млрд. евро и нетна печалба от 233 млн. евро.

Комбинираните приходи на най-големите компании в Югоизточна Европа спадат за втора поредна година през 2024 г, като печалбите понесоха основния удар, свивайки се с двуцифрен темп. Големите петролни и газови компании, които традиционно заемат челните позиции в класацията, отбелязаха допълнително свиване на дела в общите приходи на най-големите дружества в региона.

Комбинираните приходи на компаниите от Топ 100 на SeeNews възлизат на 192,1 млрд. евро през 2024 г., което е с 3,2% по-малко в сравнение с генерираното през предходната година. Спадът е по-видим при общата печалба, която се понижава с 16% до 8,8 млрд. евро.

Около една трета от 100-те най-големи компании в Югоизточна Европа отчитат по-ниски приходи, докато петнадесет са приключили годината със загуба. В резултат на това прагът за влизане в класацията пада за втора поредна година до 878,9 млн. евро.

По отношение на българските компании в по-широкия Топ 20 място намират още „Лукойл-България“ ЕООД с приходи от 3,034 млрд. евро и печалба от 70 млн. евро.

Топ 10 на най-големите компании в Югоизточна Европа през 2024 г. Източник: SeeNews

Цялостна картина

През 2024 г. приходите на петролния и газов сектор в Югоизточна Европа спаднаха с 8,47% на годишна база до 56 млрд. евро, тъй като индустрията се сблъска с микс от по-ниски цени на енергията, по-строг регулаторен и фискален натиск и продължаващи производствени или оперативни предизвикателства. Въпреки тези насрещни ветрове секторът запази доминиращата си позиция в SEE TOP 100, допринасяйки с 29% от общите приходи на компаниите в региона.

Общо 22 петролни и газови компании попадат в класацията за 2024 г., като румънската OMV Petrom е начело в списъка. От тях десет са базирани в Румъния, което подчертава силното присъствие на страната в регионалния енергиен сектор. Въпреки спада в приходите общата рентабилност на сектора се задържа, като възвръщаемостта на приходите се повишава до 4,39% през 2024 г. от 4,27% през 2023 г.

Търговията на едро и дребно запазва второто място, като отчете 12,36% годишен ръст на приходите до 53,4 млрд. евро, предлагайки най-голям брой компании в класацията - общо 31. С приходи, които вече се приближават до тези на петролния и газовия сектор, търговията на едро и дребно затвърди позицията си като един от ключовите двигатели на растеж в региона.

Производителите на електроенергия се нареждат на трето място сред индустриите по приходи, въпреки че продажбите им спадат рязко - с 21,96% до около 25,1 млрд. евро. Спадът се дължи на по-ниското производство на електроенергия, свиващите се пазарни цени и в някои случаи на липсата на държавни компенсации през предходната година, докато регулаторните мерки и неблагоприятните метеорологични условия допълнително ограничават продажбите и маржовете. В резултат на това рентабилността на сектора се свива значително, като възвръщаемостта спада от 11,34% до 8,43%.

Междувременно фармацевтичният сектор се очертава като най-печелившата индустрия в региона на Югоизточна Европа през 2024 г., изпреварвайки металургията. Секторът отчете стабилна възвръщаемост от 13,38%, в сравнение с 12,74% година по-рано, докато общите приходи нараснаха с 3,9% до 4,2 млрд. евро.

В противоположния край, транспортният сектор се представя най-слабо по отношение на рентабилността, като регистрира отрицателна възвръщаемост от 3,02% през 2024 г., въпреки че показателят отбелязва подобрение спрямо отчетените през 2023 г. минус 11,34%. Въпреки това секторът отчете най-бърз темп на растеж на приходите сред всички индустрии в класацията – 136,82% до 2,4 млрд. евро.

Финансовите услуги регистрираха най-рязък спад в приходите - с 45,26% до 1,8 млрд. евро. Секторът осигури един участник в класацията - словенската компания за търговия с въглеродни емисии Belektron – чиято възвръщаемост намаля до 0,50% през 2024 г. от 0,90% година по-рано.

Сред компаниите в последната класация, които отчитат най-големи ръстове в приходите, „Акспо България“ ЕАД се нарежда на пета позиция с 68,13% увеличение на приходите.

Приходи и печалба на компаниите и минимален праг за влизане в класацията SEE TOP 100. Източник: SeeNews

Кредитори

„Обединена българска банка“ АД (ОББ) застава на пето място при класацията на кредиторите в Югоизточна Европа с активи на стойност от 19,9 млрд. евро и нетна печалба от 253,7 млн. евро. Тя е следвана от „Банка ДСК“ с активи за 18,64 млрд. евро и печалба от 504,7 млн. евро. На седмо място е „УниКредит Булбанк“ с активи за 17,84 млрд. евро и печалба от 484,3 млн. евро.

Най-големите банки в Югоизточна Европа отчетоха рекордни печалби за поредна година през 2024 г., тъй като високите лихвени проценти и солидното търсене на кредити стимулираха тяхната възвръщаемост. Въпреки това ръстът при печалбата и активите се забавя значително спрямо темпа през 2023 г., което е знак, че секторът може би е преминал пика.

Централните банки в региона започнаха предпазливо да намаляват лихвените проценти с охлаждането на инфлацията, целящи да подкрепят икономическата активност. Годината донесе и нов етап в консолидацията, като италианските UniCredit и Intesa Sanpaolo осъществиха големи придобивания в Румъния, докато австрийската Addiko Bank се очерта като основна цел за придобиване.

Топ 10 най-големите банки в Югоизточна Европа. Източник: SeeNews

100-те най-големи банки в Югоизточна Европа запазват траекторията си на растеж, като отчетоха комбинирана нетна печалба от 9,9 млрд. евро през 2024 г., което е с 11,2% повече от регистрираните година по-рано 8,9 млрд. евро. Средата на високи лихвени проценти в цяла Европа осигури силен попътен вятър, увеличавайки нетния лихвен доход на повечето кредитори.

Водещите банки в региона разшириха своето присъствие, като комбинираните им активи достигнаха 518,3 млрд. евро, в сравнение с 467,3 млрд. евро година по-рано. По-голямата част от банките увеличиха балансите си, въпреки че девет кредитори отчетоха годишен спад на активите, което е леко подобрение спрямо единадесет през 2023 г.

Класацията за 2024 г. е доминирана от банки от Румъния и България, като всяка страна има по 16 представители въпреки разликата в мащаба на банковите им сектори.

16-те български банки в класацията имат комбинирани активи от 95,8 млрд. евро, което представлява над 18,5% от общите активи в класацията на SeeNews, докато общата им нетна печалба от 1,9 млрд. евро представлява 19% от общата печалба, генерирана от най-големите кредитори в региона.

По отношение на другите български банки в класацията „Юробанк България“ АД заема 16-о място с активи за 11,53 млрд. евро и печалба от 210,8 млн. евро. „Първа инвестиционна банка“ АД е на 20-о място с активи за 8,04 млрд. евро и печалба от 63,6 млн. евро. „Централна кооперативна банка“ АД е на 28-о място с активи за 4,64 млрд. евро и печалба от 49 млн. евро. „ПроКредит Банк“ ЕАД е на 48-а позиция с активи за 2,34 млрд. евро и печалба от 42,6 млн. евро. На 50-0 място в подреждането е „Алианц Банк България“ АД с активи за 2,25 млрд. евро и печалба от 29,4 млн. евро.

Застраховане

ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД се нарежда на най-висока позиция сред българските застрахователни дружества, заемайки 12-о място в подреждането на SeeNews за сектора за 2024 г. Компанията отчита брутни записани премии (БЗП) от 269,5 млн. евро. В началото на миналия месец Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз. Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България.

„Евроинс“ АД се нарежда на 19-о място с 223,3 млн. евро БЗП, следвана плътно от „Булстрад Виена Иншуранс Груп“ АД, „ДЗИ-Общи застраховане“ ЕАД и „Лев Инс“ АД. На 24-о място е „Армеец“ АД, докато „Дженерали Застраховане АД“ заема 28-о място. След тях се нареждат „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД (30-о място), „Бул Инс“ АД (31-о място), „Алианц България“ АД (33-о място), "ОЗК-Застраховане" АД (33-о място), "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД (37-о място), „Алианц България Живот“ АД (40-о място), „Групама Застраховане“ ЕАД (53-о място), „Уника“ АД (54-о място), „Уника Животозастрановане“ АД (72-о място), „РАВЕ България Животозастраховане“ ЕАД (80-о място), „Феникс Ре“ АД (89-о място) и „Асет Застраховане“ АД (93-о място).

Топ 10 най-големите застрахователи в Югоизточна Европа. Източник: SeeNews

Ръстът на БЗП на повечето от водещите застрахователи в Югоизточна Европа се забавя миналата година на фона на продължаващата глобална геополитическа нестабилност и регионален икономически натиск.

Промените в изискванията за отчитане и регулаторните промени на някои пазари също ограничиха растежа, като някои основни играчи в сектора дори отчетоха годишен спад в брутните си печалби. През 2024 г. 100-те най-големи застрахователи в региона отчитат обща брутна печалба от 13,4 млрд. евро, в сравнение с 12,4 млрд. евро през предходната година. Това представлява годишно увеличение от 7,7%, забавяйки се спрямо ръста от 16,7% през 2023 г.

Комбинираната нетна печалба на най-големите застрахователи в Югоизточна Европа скочи с 48,1% до 921,4 млн. евро през 2024 г., след спад от 1,9% през предходната година.

Словенската Zavarovalnica Triglav задържа първото място в класацията през 2024 г., въпреки че брутната ѝ записана премия спадна със 7,1% на годишна база до 1,105 млрд. евро. Това се дължи на премахването на допълнителното здравно осигуряване в Словения и замяната му със задължителна здравна вноска от 1 януари 2024 г., което засегна дейността на Zavarovalnica Triglav.