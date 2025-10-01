КФН наложи нова забрана за трансгранична дейност на „ДаллБогг“*

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на Комисията.

Решението е взето днес, 1 октомври, а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

Вчера стана известно, че румънският орган за финансов надзор (ASF) е забранил на DallBogg Life and Health AD („ДаллБогг“) да сключва нови застрахователни полици "Гражданска отговорност" на територията на Румъния, считано от 1 октомври, за неопределен срок.

„Забраната, издадена от ASF, е открито протекционистка и разрушава най-интеграционния практически приложен проект в Европейския съюз - свободата на предлагане на застрахователни услуги”, заявиха от „ДаллБогг“ в отговор на запитване от Investor.bg.

От дружеството изтъкват, че директното издаване на забрана без предупреждение е силно диспропорционална мярка, не се предхожда от критики или срещи и е без комуникация по същество. Затова от компанията определят действията на ASF като „административен заговор и произвол”.

„ДаллБогг” ще обжалва мярката пред румънските съдилища. От дружеството изразяват опасения, че използването на административна принуда за незначителни слабости е тревожно за европейската интеграция, и отбелязват, че са постигнали „огромен напредък през последните три месеца, докладван надлежно”.

На 1 юли КФН наложи временна забрана на „ДаллБогг“ да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки.

Действието на мярката беше за три месеца, а целта беше да се даде възможност на застрахователя да предприеме мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

Налагането на новата забрана е резултат от засиленото сътрудничество на КФН с надзорните органи на държавите членки, в които дружеството извършва дейност, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Обменът на информация между регулаторите е показал, че въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки.

Освен това, от КФН са установили и несъответствия на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ с приложимите регулаторни изисквания към финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар.

Затова КФН е предприела съответните принудителни административни мерки за постигане на нужните корекции. Това е и причината срокът на действие на новата забрана за осъществяване на трансгранична дейност да бъде определен до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки – Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с EIOPA.

Забрана за извършване на дейност в Полша по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите бе наложена и от полския надзорен орган KNF за неопределено време, считано от 17 април 2025 г.

*Статията е допълнена в 13:20 с позицията на „ДаллБогг“.