Лагард: Инфлацията в еврозоната ще остане близо до целта от 2% през следващите месеци

Инфлацията в еврозоната вероятно ще остане близо до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) засега, въпреки че перспективата все още е помрачена от митата на американския президент Доналд Тръмп. Това заяви председателят на ЕЦБ Кристин Лагард пред депутати в Европейския парламент (ЕП), цитирана от Bloomberg.

Растежът на потребителските цени е близо до 2%, а основният инфлационен натиск е в съответствие с постигането на това ниво в средносрочен план, посочи тя.

През септември ЕЦБ прогнозира, че инфлацията ще бъде средно 1,6% през първото тримесечие на 2026 г. и че ще достигне отново 2% чак през следващата година.

„Очакваме инфлацията да остане около нашата цел от 2% в следващите месеци“, каза Лагард в сряда в Брюксел. „Рисковете за перспективата продължават да са двупосочни, а несигурността остава по-висока от обичайното поради несигурността в световната търговия“, добави тя.

След като понижиха депозитната лихва наполовина от пика ѝ от 4%, представителите на ЕЦБ сигнализират, че не виждат спешна нужда от нова корекция на разходите по заемите. Данните за ноември показаха, че цените в еврозоната са нараснали с 2,2% на годишна база - малко повече, отколкото през октомври. Основната инфлация, която изключва волатилните цени на храните и енергоносителите, остана без промяна на ниво от 2,4%.

Нови прогнози, включително първи поглед към 2028 г., ще бъдат представени на следващото заседание на базираната във Франкфурт централна банка, насрочено за 18 декември.

ЕЦБ ще представи предложения за опростяване на банковите правила

В сряда Кристин Лагард заяви още, че Европейската централна банка е приключила своя преглед на регулаторните правила, които управляват финансовата система в региона, и планира да разкрие своите заключения през следващите дни.

„В четвъртък следващата седмица заместник-председателят на ЕЦБ Луис де Гиндос ще представи идеите много конкретно. Мисля, че става дума за 15 различни области, в които ще бъдат препоръчани опростявания на банковите правила. Работата беше тежка, но успешна, и е одобрена от цялата Евросистема, включително от националните централни банки“, посочи тя.

Висши представители от някои от най-влиятелните централни банки в Европа се обединиха в работна група на високо равнище, ръководена от Де Гиндос, за да намалят регулаторното бреме върху кредиторите. В САЩ и Обединеното кралство регулатори и надзорни органи работят усилено, за да актуализират част от своите правила. Европейски представители изразяват притеснения, че това може да постави банките на Стария континент в неблагоприятно положение спрямо конкуренти, затова са се фокусирали повече върху оптимизирането на огромния пакет регулации, въведен след финансовата криза от 2008 г.

Лагард заяви, че е в правомощията на законодателите да решат кои предложения ще бъдат предадени на Европейската комисия (ЕК).

Помощта за Украйна и руските активи

Кристин Лагард посочи, че Европейската централна банка няма да наруши правилата на Европейския съюз (ЕС), за да подкрепи заем за Украйна, гарантиран чрез замразени руски активи.

„Много ясно казах - и екипът около мен също заяви - че ще направим всичко, което можем, но няма да нарушим договора. Не съм назначена за председател на ЕЦБ, за да нарушавам договора“, посочи тя пред европейските депутати.

„Силно се надявам, че ще помогнем на Украйна, но без да заобикаляме договора и императива за финансова стабилност“, каза още председателят на ЕЦБ.