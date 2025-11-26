ЕЦБ: Банките в еврозоната с експозиция към долара се нуждаят от повече буфери

Кредиторите в еврозоната с големи доларови операции трябва да увеличат своите ликвидни и капиталови буфери, за да могат да издържат при евентуално напрежение с американската валута, предупреди Европейската централна банка (ЕЦБ) в сряда.

Базираната във Франкфурт финансова институция призова банките да следят експозицията си към долара още през пролетта, когато митата на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговият натиск върху Федералния резерв разклатиха доверието в световната резервна валута, предава Ройтерс.

В последния си доклад за финансовата стабилност ЕЦБ засили посланието, че малкото големи банки в еврозоната, активни на доларовия пазар, трябва да се подготвят за турбулентни времена.

„Може да е необходимо капиталово пространство, за да се поемат по-високата валутна волатилност и кредитният риск на контрагентите“, се казва в доклада. „Банките трябва да държат ликвидни доларови активи, за да компенсират изтичания и да действат като стабилизиращ посредник.“

Докладът, изготвен от експертите на ЕЦБ по финансовата стабилност, не представлява задължителни препоръки за банките под нейния надзор. Въпреки това той подчертава сериозните притеснения на регулаторите относно ликвидността в долари.

ЕЦБ посочва, че доларовите операции са концентрирани сред имена като BNP Paribas, Deutsche Bank, Credit Agricole, Groupe BPCE, ING, Banco Santander и Societe Generale.

Тези операции обикновено включват заеми на американските парични пазари за финансиране на хедж фондове или продажба на валутни суапове на застрахователи, фондове и компании, които хеджират експозицията си към долара.

Един кошмарен сценарий, който не е описан в доклада, би бил Фед да затвори линията си за спешна ликвидност за ЕЦБ, премахвайки предпазния механизъм, на който банките разчитат от финансовата криза насам.

Към момента ЕЦБ вижда само „ограничено“ несъответствие между доларовите активи и пасиви, като някои банки използват репо операции, за да синхронизират матуритетите. Но регулаторът предупреждава, че тези стратегии „не премахват напълно риска от ликвидност“.

„Изтичането на долари в екстремен сценарий може да изчерпи способността им да набавят кеш чрез репо сделки, валутни суапове и продажба на такива активи“, се казва още в доклада.

Към края на миналата година банките в еврозоната държаха 681 млрд. евро (788,53 млрд. долара) в доларови ценни книжа и бяха отпуснали заеми на стойност 712 млрд. евро в американската валута, сочат данни на ЕЦБ.

Високите пазарни оценки пораждат все повече тревоги

Европейската централна банка вижда „повишени“ рискове за финансовата стабилност на региона, като цените на активите са уязвими към резки корекции, а фискалните предизвикателства в някои държави могат да подложат на изпитание доверието на инвеститорите, се посочва още в доклада на паричния орган.

Банката също така предупреждава, че притесненията относно високия публичен дълг в някои развити икономики могат да внесат напрежение на световните облигационни пазари, което би могло да промени международните капиталови потоци и да разклати валутите.

Докладът отразява последните предупреждения от централни банкери и регулатори по света за нарастващи рискове за финансовата стабилност. Те също отбелязват рекордно високи оценки на финансовите пазари, растящ публичен дълг и продължаваща търговска несигурност.

Особено внимание е привлечено от бързото поскъпване на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект (AI), което тревожи финансистите поради риска от възможна рязка корекция. Напоследък инвеститорите започнаха да поставят под въпрос мащаба на инвестициите в технологията, което помогна американският индекс S&P 500 да се насочи към първия си месечен спад от април насам.

ЕЦБ подчертава в доклада си, че устойчиво високите оценки и нарастващата концентрация на пазара на акции увеличават вероятността от внезапни ценови корекции.

Фискални рискове

Напоследък възприятията за риск са фокусирани върху влошаващата се траектория на фискалните показатели във Франция, отбелязва ЕЦБ. Втората по големина икономика в региона се бори да овладее бюджетния си дефицит и дълговото си натоварване.

В същото време ЕЦБ подчертава, че въпреки някои търговски споразумения съмненията относно бъдещето и дългосрочните икономически и финансови ефекти от американските мита продължават да оформят финансовата стабилност на еврозоната.

„Показателите за несигурност в търговската политика са се понижили значително от априлските върхове“, заяви заместник-председателят на паричния орган Луис де Гиндос. „Но несигурността продължава да съществува, с потенциал за нови резки скокове“, добавя той.