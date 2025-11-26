ЕЦБ има нов план за засилване на международното влияние на Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) разработва план за насърчаване на използването на еврото по света с надеждата да превърне отслабващото доверие в политическото и финансовото лидерство на САЩ в предимство за Стария континент.

Ликвидните линии - споразумения за краткосрочно отпускане на средства към други централни банки - отдавна са стандартна част от инструментариума за справяне с кризи. Но ЕЦБ обмисля да ги използва по нов начин, за да подпомогне политическите цели на Европа, казват четирима представители на централната банка пред Politico. Те са пожелали анонимност, тъй като дискусиите са поверителни.

Едната цел на плана е да абсорбира шокове, ако САЩ, които в продължение на десетилетия поддържат международната финансова система чрез долара, внезапно решат да не го правят или наложат неприемливи условия. Другата е да подкрепи по-активно външната търговия на Европейския съюз (ЕС) и в крайна сметка съюзът да привлече част от ползите, които САЩ традиционно извличат от това, че контролират водещата световна резервна валута.

Франческо Пападия, старши изследовател в Bruegel и бивш генерален директор по пазарните операции в ЕЦБ, казва пред Politico, че подобни усилия са логични и показват нарастващата готовност на европейските власти да работят за по-широко използване на еврото по света.

Какво представлява ликвидната линия?

Централните банки обикновено използват два вида механизми, за да си заемат средства: чрез размяна на една валута срещу друга (суап линии) или чрез предоставяне на средства срещу обезпечение, деноминирано във валутата на кредитора (репо линии).

В момента ЕЦБ поддържа постоянни, безлимитни суап линии с Федералния резерв на САЩ, Канадската централна банка, Английската централна банка, Швейцарската национална банка и Японската централна банка, както и ограничени по обем линии с централните банки на Дания и Швеция. Тя работи и с Китайската централна банка, но с ограничения по обем и продължителност.

Други централни банки, които се нуждаят от ликвидност в евро, разчитат на репо линиите EUREP, по които могат да заемат ограничени количества евро за определен период срещу висококачествено деноминирано в евро обезпечение. В момента само Унгария, Румъния, Албания, Андора, Сан Марино, Северна Македония, Черна гора и Косово имат такива линии.

Но тези активни линии не са били използвани от 2 януари 2024 г. – а дори в пика на пандемията от Covid-19 употребата им е достигала едва 3,6 млрд. евро.

За международните партньори на еврозоната самото знание, че могат да получат достъп до евро във времена на стрес, е ценно и помага да се предотвратят самореализиращи се страхове за финансова нестабилност. Някои твърдят, че ако са достатъчно щедро структурирани, тези механизми могат да намалят притесненията за валутни колебания или недостиг на ликвидност.

На практика това има значение и за бизнеса: румънски производител на автомобили, чиято банка има затруднения да осигури евро, може да пропусне плащане към доставчик в Германия, което би прекъснало производството и би увеличило разходите.

„Самата сигурност, че чуждестранните банки могат да заемат в евро и да са убедени, че имат достъп до ликвидност в евро като резерв, насърчава използването на еврото“, обяснява един от определящите лихвената политика в ЕЦБ.

Гуверньорът на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало подчерта, че Европа може да се поучи от Китай, отбелязвайки, че Евросистемата „може да направи фактурирането в евро по-привлекателно“ чрез разширяване на достъпа до ликвидни линии.

„Ликвидните линии, особено EUREP, трябва да бъдат гъвкави, прости и лесни за активиране“, посочва той. Една възможност е да се разширят към повече държави. Друга - да се превърне EUREP в постоянен механизъм, премахвайки всякакво съмнение кога и при какви условия може да се получи достъп до евро.

Пападия добавя, че ЕЦБ може да улесни достъпа до EUREP чрез намаляване на цената, увеличаване на обема или удължаване на периода за използване.

Не е чисто академичен въпрос

Китай има около 40 суап линии с търговски партньори по света, които подпомагат разрастващата се външна търговия, особено с по-бедни и нестабилни страни. В същото време ЕЦБ - традиционно предпазлива институция - „не популяризира еврото толкова активно, колкото Китай популяризира юана“, казва Пападия.

Друг представител на ЕЦБ казва, че макар да има широко съгласие, че ликвидните линии трябва да станат по-достъпни, Управителният съвет все още не е изработил конкретни детайли.

Гуверньорът на Австрийската национална банка Мартин Кохер смята, че „не е имало дълбока дискусия“ по въпроса и не вижда причина за активно популяризиране на евро-линията. „Не казвам, че трябва да създавате или стимулирате търсене. По-скоро - ако има търсене, трябва да сме подготвени.“

Той отбелязва, че непредсказуемата политика на САЩ може да накара еврото да играе по-силна международна роля както като резервна валута, така и в трансакции. Според Ройтерс подобни опасения сред централните банки по света са подновили дискусии за алтернатива на зависимостта от Федералния резерв чрез обединяване на доларови резерви.

ЕЦБ отказва коментар по темата.

Рискове и пречки

Суап линиите не са без риск.

„Основният риск е държавата да използва суап линия и после да не може да върне изтеглените евро“, казва Франческо Пападия. „И тогава вие оставате с чуждестранна валута, с която не знаете какво да правите“, допълва той.

Някои икономисти предупреждават, че точно в такава ситуация могат да попаднат САЩ с 20-милиардната си суап линия към Аржентина.

Друг представител на централна банка коментира, че именно подобен риск кара ЕЦБ да се фокусира първо върху реформа на EUREP, който винаги е бил предпочитаният ѝ инструмент.

Проблемът е, че използването на EUREP може да е ограничено от липсата на достатъчно „сигурни“ активи в евро за обезпечение. Пападия отбелязва, че мрежата от линии на Федералния резерв работи, защото Фед има Министерството на финансите като партньор. Докато Европа няма общ дългов инструмент, това ще е естествено ограничение.

Джанлука Бениньо, професор по икономика в Университета в Лозана и бивш ръководител на международните изследвания във Фед в Ню Йорк, смята, че намалялото геополитическо значение на Европа означава, че ЕЦБ трудно ще види силно търсене за своите линии, освен ако не настъпят много по-мащабни промени.

Ликвидните линии могат да служат за постигане на цели, ако вече имаш власт, но не могат да я създадат. За това, казва той, Европа първо се нуждае от ясна политическа визия за ролята си в световната икономика, заедно със Съюз на капиталовите пазари и създаване на общ европейски „сигурен актив“ - въпроси, които само политиците могат да решат.