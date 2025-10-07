Лагард вижда дългосрочни ползи в укрепването на основите на еврото

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призова правителствата в еврозоната да работят за превръщането на еврото в наистина световна валута, която да позволи на икономиката на региона да процъфтява, предава Bloomberg.

„Еврозоната не може да остане пасивно безопасно убежище, поглъщащо шокове, произхождащи от други части на света“, заяви тя по време на реч в Париж. „Вместо да стимулират растежа, такива потоци рискуват да повишат обменния курс и да натоварят износителите с по-високи разходи. Ако укрепим основите на еврото сега, можем да превърнем нашата откритост в устойчивост и слабостите си в сили“, посочи финансистът.

Протекционизмът на американския президент Доналд Тръмп и смута, който той внесе в световната търговия, пораждат съмнения относно долара като предпочитана валута. Европейските финансисти виждат тези притеснения като възможност. Въпреки това, от май, когато Лагард за първи път заговори за „глобалния момент на еврото“, не са настъпили значими промени.

Тя посочи, че капиталовите пазари в Европа не са достатъчно развити, за да се възползват напълно от потоците към безопасни убежища. Пазарите на акции са по-малко от половината на тези в САЩ и разпределят капитала по-малко ефективно, добави тя.

„Трябва да създадем условия капиталът да тече към растежа в Европа, за да можем да се възползваме от потоците и след това да привлечем още инвестиции като част от благоприятен цикъл“, каза Кристин Лагард. „По-силната икономика на еврозоната ще направи и еврото по-силна и по-надеждна валута в чужбина.“

По думите ѝ това означава премахване на всички пречки, които пречат на блока да има конкурентоспособни стоки и капиталови пазари, коригиране на фрагментираните регулации, данъчни режими и правила за несъстоятелност. Решаването на структурни проблеми като високите енергийни разходи, ниската производителност и нежеланието за финансиране на общи проекти също е в рамките на възможностите на Европа.

Лагард повтори призива си към правителствата да възприемат нови подходи за вземане на решения, разширявайки т.нар. квалифицирано гласуване на европейско ниво, за да се гарантира, че едно вето може да блокира колективния интерес на 26 други държави.

„Реформите, необходими за това, ще ни направят, парадоксално, по-малко уязвими към външни шокове, било то от валутни курсове или мита“, добави председателят на ЕЦБ, като отбеляза, че Европа има едно основно предимство.

„Нашите демократични механизми за контрол и баланс и независимостта на централната ни банка са мощни символи на стабилност в свят, където институционалната цялост все повече се поставя на изпитание“, каза тя.

Лагард добави, че доверието в Европейския съюз (ЕС) е най-високо от 2007 г. насам, докато доверието в много американски институции е намаляло.