Акция на седмицата: „Смарт Органик“ АД

„Смарт Органик“ АД е акция на седмицата на Investor.bg

Дружеството обяви тази седмица ръст на приходите и печалбата за първото тримесечие, дивидент и увеличение на капитала за служители.

През миналата седмица компанията направи и първа копка на втора база в индустриалната зона край Божурище, с която да разшири производствения капацитет и капацитета за складиране на продукти.

В последната година акциите на „Смарт Органик“ поевтиняват с 5%, а пазарната капитализация на дружеството достига 182,56 млн. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ).

В последната седмица акциите на компанията поскъпват с малко под процент.

„Смарт Органик“ реализира 26% ръст на консолидираната нетна печалба на годишна база до 2 млн. евро за първото тримесечие на 2026 г., според финансовия отчет за периода януари-март.

Консолидираните продажби се увеличават с 19% на годишна база до 16,7 млн. евро за отчетния период.

Компанията ще разпредели на акционерите 711 283,68 евро от печалбата за 2025 г. Общото събрание, на което ще се гласува дивидента, е насрочено на 30 юни 2026 г. в София.

До края на годината ще се проведе и увеличение на капитала, като акциите – до 35 хил., ще могат да се придобиват само от служители на „Смарт Органик“ и дъщерното дружество „Зелен Био“ ЕООД. Служителите на компаниите ще могат да купят акциите на цената на номинала им – 0,51 евро за брой. Пазарната цена на акция в момента е малко над 15 евро за брой.

По-рано през месеца дружеството увеличи капитала си, като набра близо 7,4 млн. евро от инвеститорите. Веднага след приключването на процедурата компанията направи първа копка на втора база в Божурище.

Базата е с площ 6500 кв. м, с което се удвоява площта на първата фабрика в Божурище. Новата сграда ще съвместява производствена база със склад, включващ и хладилни съоръжения.