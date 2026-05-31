В необявени разговори съюзници уговарят Русия да не удря Киев, рейтингът на Путин пада

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за необявени разговори между западните партньори и Русия относно заявените "системни удари по Киев", но и допълни, че не може да се има доверие на Москва и да не бъдат пренебрегвани сигналите за въздушна тревога.

"Нашите системи за противовъздушна отбрана, мобилните огневи групи и бойната авиация са на максимална готовност, отчитайки сегашните доставки на зенитни ракети", допълни още Зеленски в обръщение за 1557-ия ден от пълномащабната война. Преди ден той предупреди, че има данни за готвен нов масиран ракетен удар.

Руски воени кореспонденти смятат, че липсата на атаки е свързано с деня на Киев, който се празнува в последната неделя на май. Тази година се навършват 1544 години от основаването на града.

Русия атакува масирано по Киев в нощта срещу 24 май, използвайки 90 ракети от различни видове - повечето от тях балистични, които са трудни за сваляне заради недостига на прехващачи за системите Patriot. В атаката Русия изстреля две междуконтинентални ракети "Орешник" и три "Циркон", които са част от арсенала за ядрено сдържане.

Няколко дни по-късно министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров предупреди държавния секретар на САЩ за масирани атаки срещу "центрове за вземане на решения" в Киев и го призова да евакуира посолството на САЩ. След този разговор Вашингтон отказа виза на руския зам.-министър на външните работи Александър Алимов, който трябваше да участва в заседание на Съвета за сигурност на ООН по покана на ротационния председател Китай.

Външното министерство отправи същите предупреждения и към другите дипломатически мисии в украинската столица.

До този момент нито едно посолство не е евакуирано, а от Държавната Дума (руския парламент) уточниха, че "центровете за вземане на решения" не са в центъра на Киев и не включват парламента, защото депутатите не влияят на военните, както и президентството, което е празно.

Украйна се опитва да върне САЩ в преговорите за мир

В обръщението, записано от кабинета му в президентството, Володимир Зеленски анонсира още и че се полагат максимални усилия за подновяване на преговорите за мир с посредничеството на САЩ. В петък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи, че Русия не приема ЕС за посредник в разговорите за мир.

Зеленски припомни и ангажимента, поет от Вашингтон да съдейства за обмен на 1000 военнопленници в замяна на отказ от атаки към Русия на 9 май, който все още не е изпълнен изцяло - върнати бяха по 250 души..

Украинският президент отчете още и успешните атаки в последните дни в руския тил, извършени огледално на руските удари - при атаката в нощта срещу 30 май в Таганрог бяха унищожени два самолета Ту-142, установка за "Искандер", петролни складове и терминал, както и един от танкерите на руския "сенчест флот".

Информация за удара беше разпространена малко по-рано от службите за сигурност на Украйна (СБУ) чрез сателитни снимки.

Тази нощ е подпален и петролен склад в Ростовска област, а руски военни кореспонденти съобщиха, че той е собственост на частно земеделско предприятие. За 14-ти път е ударена и рафинерията в Саратов, собственост на "Роснефт". Министерството на отбраната на Русия съобщава за 216 свалени дрона.

ВВС на Украйна отбеляза 229 изстреляни дрона, от които са свалени 212 дрона. Данните сочат, че има директни попадения на 14 дрона в 11 локации.

Продължават и атаките с управляеми от оператор дронове по цели на средна дистанция - вече над 150 км.

Украйна разширява своите цели в близкия тил

Руски военни кореспонденти съобщават за продължаващи удари на дронове по камиони, движещи се по магистралата към Крим, както и по бензиностанции. Разстоянието от Ростов на Дон до Крим е повече от 600 км и без възможност за зареждане, преминаването става още по-предизвикателно. Руски военни кореспонденти в Telegram отбелязват, че тези атаки, чиято дълбочина вече достига 200 км заплашва лятната офанзива на Русия.

Заради постоянните атаки в последните седмици в Крим повечето бензиностанции не работят, а там където има гориво, има и ограничения - до 20 литра АИ-92 за автомобил. Бензинът АИ-95 вече се предлага само с купони, тоест за превозни средства със специално предназначение, посочва назначеният от Москва ръководител на местните власти в Крим Сергей Аксьонов.

Ограниченията обаче са проблем не само за гражданите в Крим и окупираните части на Украйна, но се влошават позициите и на военните, признават анализаторите. Увеличават се украинските атаки около Степнохирск в западните части на Запорожката област, както и на изток - около границата с Днипропетровка област.

Русия готви ответни удари по мостовете на Днепър

Като отговор на опитите за блокиране на логистиката руски военни анализатори препоръчват удари с балистични ракети и управляеми авиационни бомби по мостовете на р. Днепър в Запорожка, Днипропетровска и Одеска област. Източна Украйна е напрактика остров, до който достъпът се осъществява чрез мостове, отбелязват наблюдатели в Telegram.

Понтонните мостове, които биха изградили украинците, са много по-лесна цел за дроновете, включително и след удари по превозните средства, които опитват да преминат. По този начин доставките за украинската армия ще бъдат значително ограничени.

Русия обвини Украйна за удар по Запорожката АЕЦ

Ръководителят на "Росатом" Алексей Лихачов обиви Украйна за удар по един от блоковете на Запорожката АЕЦ. Според него дрон е разрушил стената на машинната зала на шести реактор на централата, но не показа дори и снимки от атаката.

Бившият президент, а днес зам.-директор на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев съобщи, че това може да доведе до симетрични удари по украински ядрени централи, както и по централи на държави от НАТО, замесени в конфликта.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са категорични, че не са атакували Запоржката АЕЦ, която от 2022 година е окупирана от Русия. Централата не работи и експерти от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са на мисия там. Те съобщиха в началото на своята мисия за нарушения на правилата за безопасност след разполагането на руски войски на територията на централата.

Русия е разположила установки за дронове и друга военна техника, с която обстрелва позициите на украинците в района на Запорожка област.

След удара на руски дрон в блок в румънския град Галац Медведев написа в социалната мрежа Х, че "спокойните нощи в Европа са приключили".

19-ти пореден ден с над 200 бойни действия

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отбелязва 19-ия пореден ден с над 200 атаки на бойното поле. Това е един от най-продължителните период на увеличен натиск, но въпреки това няма значими промени и анализаторите отчитат, че пролетната офанзива на Русия е провалена и Украйна започна да си връща територии.

ВСУ съобщава за 302 бойни действия в 1557-ия ден от пълномащабната война (30 май) спрямо 291 ден по-рано. Русия е извършила и 81 въздушни атаки с 271 авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на фронта и близките населени места.

Най-горещите точки са Покровското направление и битакта за Хуляйполе, където се съобщава за по 46 атаки през миналото денонощие. Интензивни са битките и в околностите на Костянтинивка (15), както и за Лиман (11). Руските военни анализатори потвърждават, че сградите в Костянтинивка се сриват със земята с помощта на непрекъснатите обсрели с артилерия и авиационни бомби.

Ограничени са атаките към Купянск и Словянск, а около Краматорск отново няма регистрирана активност, но градът в последнит еседмици е под обстрел с авиационни бомби.

Промяната в методиката не помага - рейтингът на Путин отново пада

И след промяната в методиката на проучването руският държавен социологически институт ВЦИОМ отново отчита спад в доверието към властта. Според последните данни за седмица одобрението на президента Владимир Путин е намаляло с 1,9 пр.п. до 67,5%.

Доверието към него също леко намалява - с 0,1 пр.п. до 73,7%.

Агенцията отчиташе непрекъснат спад от края на февруари до началото на май, когато промени начина на събиране на данните - вместо по телефона чрез лични анкети. Тогава за кратко рейтинга на Путин се повиши. Данните показват още и спад на одобрението към премиера - с 1,5 пр. п. до 43%, както и за правителството на Русия - с 1,5 пр.п. до 39,2%.

ВЦИОМ не измери нагласите на руснаците около Деня на победата и наложеното от САЩ тридневно примирие. За последно по старата методика беше проведено проучване в десмицата 13-19 април и тогава беше измерен един от най-ниските рейтинги на руския президент от началото на войната в Украйна - 65,6%, докато доверието в него падна до 71%.

Този спад се свързва основно с редица непопулярни мерки като ограничаване на интернет, както и с поскъпването на живота в Русия. За сравнение в началото на февруари преди да бъде обявено спирането на приложението Telegram одобрението към президента достигаше 74,8%.