Русия не приема ЕС за посредник в преговори за мир в Украйна

Европейският съюз (ЕС) не може да бъде посредник при преговори за мир в Украйна, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Според него европейските държави са страна в конфликта, защото "европейските оръжия стрелят по нас", както и че мирът ще настъпи по-бързо, ако никой не дава оръжия на Украйна. В същото време Москва приема САЩ като посредник, макар че и до днес Вашингтон продължава да осигурява част от оръжията за украинската армия (и чрез договори за продажба, и чрез изпълнението на обещани по времето на Джо Байдън доставки).

Песков определи като "най-голямата грешка" на ЕС отказа да разговаря с Русия. Според него проблемите се решават като се обсъждат, без диалог е невъзможно. "Това е основната причина за този тупик в отношенията, в който сме", каза още Песков.

Преди ден представителят на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас коментира, че Русия опитва да вкара ЕС в капан с коментарите за преговори. "Русия иска да обсъдим кой ще преговаря с тях, а те вече подбират кой е подходящ за това. Нека не влизаме в този капан", заяви тя пред журналисти преди заседанието на външните министри от общността в Кипър.

Калас коментира още, че преговорите са екипно усилие с определена стратегия. Според източници на dpa идеята на Брюксел е първо да бъде изяснена позицията на ЕС, а след това да бъде определен преговарящ.

Причината за тези дискусии беше изявлението на руския президент Владимир Путин пред медии на 9 май, че е отворен за разговори и срещи с всеки и дори определи, че ЕС могат да използват неговия близък приятел, 82-годишния Герхард Шрьодер, който да представлява Европа.

В същото време САЩ видимо се оттеглят от преговорната си позиция след началото на войната в Иран. Държавният секретар Марко Рубио отбеляза, че ако някой има желание да заеме мястото им, то трябва да го направи. Рубио не коментира защо Вашингтон се дистанцира, а според медийни публикации причината е тупикът около Донецка област - нито Русия се отказва от желанието да получи останалата част от областта, нито Украйна иска да им я предаде. Предложението на Киев в момента е войната да бъде прекратена по линията на съприкосновението, при което Украйна ще загуби към 20% от територията си (заедно с окупирания през 2014 година Крим).

Според медийни публикации руският президент Владимир Путин е заявил пред САЩ, че ще превземе оставащите към 6000 кв. км от областта до края на 2026 година. Източници на Foreign Policy посочват, че сега във Вашингтон смятат да изчакат това да стане и се надяват, че преговорите тогава могат да бъдат подновени.