Путин раздели политически Берлин с предложението си за Герхард Шрьодер

Предложението на руския президент Владимир Путин бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да посредничи между Москва и Киев раздели отново коалиционното правителство на Германия, съобщава Euractiv.

Дебатът разкри продължаващия разрив относно политиката спрямо Русия в коалиционното правителство на Германия, водено от канцлера Фридрих Мерц, чиято консервативна партия, Християндемократически съюз (ХДС), зае проукраинска линия, докато части от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) остават по-отворени за взаимодействие с Москва без предварителни условия.

„Всяко предложение трябва да бъде сериозно разгледано по отношение на неговата достоверност“, изтъква Адис Ахметович, говорител на социалдемократите по въпросите за външните работи.

Европа трябва да си осигури място на масата за преговори, вместо да оставя решенията за Украйна и европейската сигурност само на Вашингтон и Москва, твърди Ахметович, добавяйки, че участието на Шрьодер „не трябва категорично да се изключва“, ако е необходимо.

Бивш канцлер на Социалдемократическата партия от 1998 до 2005 г., Шрьодер изгражда тесни връзки с Владимир Путин и по-късно заема висши постове в руски държавни енергийни компании. Той вече се опита да се позиционира като посредник малко след началото на войната на Русия с Украйна през февруари 2022 г.

В лявото крило на ГСДП предложението на Путин намира известна подкрепа. „Приветствам всяка инициатива, която би могла да помогне за прекратяване на войната“, депутатът Ралф Щегнер.

Предложението обаче предизвика остри критики от страна на ХДС.

„Смятам за малко вероятно Украйна да приеме за посредник някого, на когото е платено от руската страна“, посочва членът на комисията по външни работи на ХДС Йоханес Фолкман.

Той описва инициативата като „димна завеса“, предназначена да подхрани вътрешните разделения.

„Забележително е колко малко е нужно след всички лъжи и измами на режима на Путин, за да се разпали отново дебатът за предполагаемата готовност на Москва за мир“, коментира още Фолкман.

Според него има малко признаци руският президент да се отказва от „империалистическите си военни цели“. По-силната военна подкрепа за Киев остава единственият начин за оказване на натиск върху Кремъл, категоричен е той.

Социалдемократът Михаел Рот, бивш министър на Германия по европейските въпроси, споделя това виждане. Той разглежда предложението на Путин като опит да се посее съмнение и раздор в Запада, като същевременно се отклони отговорността от Москва.

„Преговорите не се провалят, защото Украйна, ЕС или Западът нямат желание“, изтъква Рот пред Euractiv. „Те се провалят заради Путин“.

В понеделник върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас коментира, че би било неразумно да се позволи на Русия да избере преговящия на ЕС, твърдейки, че Шрьодер е действал като „лобист на високо ниво“ за руски държавни фирми.

„Ясно е защо Путин го иска“ там, посочва тя, предупреждавайки, че така той на практика ще „седи и от двете страни на масата“.