Русия показа новия си дрон - копие на иранския Karrar, Путин призна Зеленски

Русия показа нов дрон - реактивния "Геран - 5", който е копие на иранския Karrar. Според оценките на украинските военни анализатори основното предимство на този дрон е скоростта, която ще го направи труден за унищожаване от мобилните огневи групи и дроновете прехващачи.

Новият дрон беше показан на телевизионни екрани на Червения площад по време на парада за Деня на победата в Москва. Но за него украинското военно разузнаване съобщи още в началото на годината. Според експертите обсегът на "Геран - 5" е към 1000 км, като той може да се увеличи, ако бъде изстрелван от изтребители Су-25, а бойната глава е към 90-100 кг. По тези показатели дронът е съизмерим със сегашните, произвеждани в Русия по ирански лиценз (копие на Shahed - 136).

В същото време на изложение в Турция през миналата седмица Украйна показа своя нова разработка дронове прехващачи - "Чаклун", развиващи скорост до 320 км и обхват до 30 км при работа с радари. Височината на полета е до 6 км и според военни анализатори заема нишата между дроновете прехващачи и класически зенитни ракети.

Руски анализатори обръщат внимание на още един нов дрон, показан на военно изложение в Полша преди дни - Bumblebee, чиято скорост е до 350 км и достига до височина до 4 км. Дронът е разработка на "Укрспецсистемс".

Русия не може да върне мащабните пробиви на бойното поле

Въпреки твърденията на руския президент Владимир Путин, армията му все още не може да намери решение на основния проблем за съвременната война - как да осъществи мащабни пробиви на доминираното от дронове бойно поле, пише The New York Times. В момента настъплението е блокирано, а в някои зони руснаците дори губят територия за първи път от две години, отбелязва изданието.

Следващите седмици обаче ще покажат накъде вървят нещата, защото традиционно руснаците се представят по-добре през лятото, когато времето ще е по-благоприятно, а раззеленилите се дървета ще предоставят по-добра защита от дроновете.

Руски военни наблюдатели потвърждават, че в последните седмици има минимално придвижване на фронта (в рамките на стотина метра на ден), а до намиране на противодейстиве на дроновете, и двете воюващи страни забравят за масираните атаки.

Украинските военни анализатори обаче обръщат внимание на все по-успешните операции по блокиране на логистиката - fpv-дроновете започнаха да атакуват камионите с доставки на дълбочина от около 100 км (край Донецк и Мариупол), което се признава и от руските наблюдатели. Благодарение на тези действия украинците все още удържат позиции около Покровск и Костянтинивка, както и си връщат инициативата в някои зони, включително и в Часов Яр.

В момента противопоставянето между Киев и Москва е все повече по отношение на дроновете, тяхната модернизация и защитата от тях. В последните месеци Украйна има предимство благодарение на бързото развитие на технологиите и тактиката си, макар че Русия също създаде елитното звено "Рубикон", с което се опитва да преодолее изоставането си, пише още NYT.

Дроновете са си дронове, нужна е и артилерия

След разговорите с войниците на предни позиции стана ясно, че е нужна далекобойна артилерия, каза украинският президент Володимир Зеленски в своето обръщение за 1537-ия ден от пълномащабната война. "Зоната на смъртта" се разширява, а използването на дронове от всякакъв тип е приоритет. Но самите войници казват, че артилерията е необходима. По-специално далекобойната артилерия", допълни още той.

Зеленски съобщи, че Украйна започва съвместно производство с Норвегия на далекобойни дронове 155-ти калибър (стандарта на НАТО). "Точно от този вид боеприпаси се нуждаем", каза още украинският президент и анонсира нови срещи за увеличаване на военната мощ на Украйна и изграждане на ПВО.

Путин заговори за среща със Зеленски

За първи път от много време руският президент Владимир Путин назова своя украински колега по име и призна, че не иска среща с него, но и не се отказва от нея. Пред журналисти в Кремъл след края на парада за Деня на победата той посочи, че би разговарял с "г-н Зеленски" в Москва или в трета страна, но само след като бъдат постигнати окончатeлни споразумения за мир с "дългосрочна историческа перспектива".

Той посочи, че двамата могат да се видят, макар и не за да преговорят, а за поставяне на "крайна точка" и дори предположи, че могат и да "подпишат нещо".

Това не е съществена промяна в позициите на руския президент, който от години отказва среща със Зеленски, освен за обявяване на капитулацията на Украйна. Но в началото на "специалната си военна операция" Путин определи властите в Киев като "шайка наркомани и неонацисти" и призоваваше украинските военни да се предадат, защото ще му бъде по-лесно да се разбере с тях.

След май 2024 година той отказа да се среща с Володимир Зеленски, дори и за да подпишат мирен договор, посочвайки, че мандатът му е свършил. По Конституцията на Украйна обаче избори не могат да бъдат провеждани в условията на пълномащабна война и по силата на международната правна практика хората на изборни позиции остават на поста си до избора на свой заместник.

Кремъл избира Герхард Шрьодер за преговарящ от ЕС

В брифинга с руски журналисти в Кремъл Путин коментира и публикациите, че Европейският съюз обмисля подновяване на контакта с Русия. Според него подходящ преговарящ е Герхард Шрьодер. Но каза, че европейците могат да изберат човек, на когото вярват, но също така "не е говорил лошо" за Русия.

Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия в периода 1998 - 2005 година и след края на мандата си започна работа с големи руски енергийни компании, повдигайки още тогава коментари за конфликт на интереси. Шрьодер години наред беше част от компанията, управляваща "Северен поток", както и в Съвета на директорите на "Роснефт".

През май 2022 година след силен обществен натиск той напусна "Роснефт", но продължава да настоява за възстановяване на доставките на енергопродукти от Русия.

Германия отхвърли възможността ЕС да преговаря с Москва чрез Шрьодер. Пред Ройтерс източник от германското правителство е коментирал, че Русия не е променила своите условия и следващите дни ще бъдат тест дали наистина има намерения да прекрати войната - ако примирието продължи.

Множество военни анализатори и медийни публикации свидетелстват, че парадът в Москва за Деня на победата е показал увеличената военна мощ на Украйна и реалната промяна на войната не в полза на Русия.

"Путин е правил редица лъжливи предложения, чиято цел е да раздели алианса", отбелязва източникът на Ройтерс.

И Русия, и Украйна спазват относително примирието

Зеленски съобщи, че от два дни Украйна не извършва удари в тила на Русия, защото липсват и пълномащабни удари от руска страна, както и че ще продължи да отговаря огледално, ако Русия поднови въздушните удари. Сводката на ВВС на Украйна отбеляза 27 изстреляни и свалени дрона на в нощта срещу 10 май, както и единични дронове на 10 май в приграничните зони.

Украинският президент обаче посочи, че на фронтовата линия бойни действия продължават в приоритетни зони. Според данни на НАСА интензивността на бойните действия е намаляла, но не е прекратена. Според Института за изучаване на войната (ISW) това е доказателство, че са необходими изрични механизми за мониторинг на линията на съприкосновението в случай на примирие, както и процедури за решаване на подобни спорове.

Русия се възползва от примирието и струпва пехота и артилерия по ключови места

Русия се възползва от примирието и укрепва позициите си около ключови позиции, включително Купянск и Костянтинивка, Словянск и Краматорск, отбеляза още ISW. В последните дни има данни за успешни настъпателни действия на украинските военни в някои от тези зони.

Сводките на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) показват затишие на бойните действия край Купянск, Словянск и Краматорск и то продължава и към 22 часа на 10 май.

Според публикуваните данни към този час най-активни са бойните действия около Покровск (30) и те запазват своята интензивност спрямо времето преди абявяването на тридневното примирие. Има данни, че руските военни носят опознавателни знаци за представители на Червения кръст в Покровск, което е нарушение на Женевската конвенция.

Активизират се действията около Лиман (11), както и в Сумска и Харковска област. ВСУ съобщава още и за 14 атаки към Хуляйполе към 22 часа на миналото денонощие.

Към този час Русия е извършила 144 атаки спрямо 121 ден по-рано. За втори пореден ден липсват въздушни удари с управляеми авиационни бомби (които се изстрелват от бомбардировачи, летящи на руска територия), но в същото време са извършени и 1500 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 5000 fpv-дрона.