ЕС рискува да попадне в "руски капан" с дебата около преговорите с Кремъл

Европейският съюз рискува да попадне в „руски капан“, като обсъжда възможните кандидати за специален пратеник за преговори с президента Владимир Путин. За това предупреди дипломат номер едно на блока Кая Калас, цитирана от Bloomberg.

„Това е капан, в който Русия иска да влезем, с обсъждането на това кой да говори с тях“, заяви Калас при пристигането си на срещата на външните министри на блока в Лимасол, Кипър. „Те вече подбират кой е подходящ, кой не – нека не влизаме в този капан“, допълни тя.

Въпреки че някои страни от блока вече засегнаха идеята за специален пратеник за преговори с Москва, докато Брюксел се опитва да извоюва роля в гарантирането на мирни преговори между Русия и Украйна, тя остава противоречива.

Темата ще е обект на дискусии по време на срещата в Кипър, както и въпроса за това как да бъде подсилено присъствието на Европа в каквито и да е било преговори.

„Щом веднъж стигнем до масата [за преговори], трябва да е пределно ясно какво правим там“, каза Калас, като отбеляза, че „същността“ е по-важна от това коя е самата личност.

Няколко министри посочват, че засега е прекалено рано да се обсъждат конкретни имена, въпреки че някои други са подкрепили идеята на принципна основа.

По-рано германската информационна агенция ДПА съобщи, цитирана от украински медии, че ЕС не планира назначаването на такъв пратеник все още, позовавайки се на източници от срещата на външните министри. Според информацията както Калас, така и ключови страни членки – включително Германия – не смятат такава стъпка за подходяща на този етап.

Според запознатите Брюксел предпочита да се фокусира върху стратегията, а не върху конкретните личности.

От своя страна, австрийският министър по европейските въпроси Беате Майнъл-Райзингер призова за избирането на специален пратеник, като посочи, че ЕС трябва да може да преговаря от позицията на собствените си интереси. И макар да признава притесненията на някои страни, тя допълни: „Трябва да се подготвим да седнем на масата за преговори за нашите европейски и австрийски интереси – ако това не стане, други ще го направят вместо нас“.

Естонският външен министър Маргус Тсакна предупреди, че Путин се опитва да си спечели време и иска Европа да застане в позиция на медиатор, което ще означава неутралност. Вместо това е важно да се запази натиска срещу Русия чрез санкции, коментира той. ЕС работи по нов пакет санкции срещу Москва, 21-я поред от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

От своя страна, испанският първи дипломат Хосе Мануел Албарес посочи, че зависи от Украйна това дали иска такъв пратеник. Въпреки че е важно Европа да говори с един глас, според него избирането на специален пратеник не е задължително при наличието на толкова много европейски институции.

Тема на разговорите на външните министри ще е и членството на Украйна в блока. Президентът Володимир Зеленски отхвърли вече идеята за асоциирано членство в писмо до високопоставени европейски представители, включително председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Калас изрази подкрепа за предложението за асоциирано членство. „Ясно е, че идеята зад това е много добра“, каза тя и допълни, че „трябва да действаме бързо с Украйна“, но и припомни, че процесът отнема време.