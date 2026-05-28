Стойността на „Арсенал“ скача с 23% до близо 5 млрд. евро още преди титлата във Висшата лига

Шампионът в английската Висшата лига „Арсенал“ се изкачи в най-новата класация на Football Benchmark за оценките на европейските клубове, намалявайки разликата с „Манчестър Юнайтед“ и „Манчестър Сити“, съобщава Bloomberg.

Изследователската агенция повиши оценката на отбора от северен Лондон с 23% спрямо миналата година до 4,9 млрд. евро, което го изкачи с две места в класацията до пето място. В Англия той отстъпва само на двата клуба от Манчестър.

Оценките се базират на финансови данни от сезон 2024-25, така че не включват очакваното увеличение на приходите от спечелването на първата титла на „Арсенал“ в първенството от 22 години насам миналата седмица. Клубът също така играе на финала на Шампионска лига в събота, което му дава допълнителна възможност да се изкачи по-нагоре в класацията.

„Арсенал“ е точно зад „Манчестър Юнайтед“, оценен на 5,1 млрд. евро, и по-близо до финансовото ниво, традиционно заемано от двата клуба от Манчестър. „Манчестър Юнайтед“, отдавна считан за най-богатия отбор в английския футбол, изпадна от топ 3 за първи път, откакто Football Benchmark започна да съставя класации през 2016 г.

„Реал Мадрид“ остава най-ценният футболен клуб в Европа, като стойността му се повишава с повече от 20% до 7,7 млрд. евро. Испанският клуб има комфортна преднина пред „Барселона“, оценена на 5,9 млрд. евро, което подчертава разширяващата се финансова пропаст между двата съперника от Ла Лига.

Класацията включва девет клуба от английската Висшата лига сред първите 32 в Европа – повече от всяко друго първенство. Италия е следваща със седем. Новите участници включват „Нюкасъл Юнайтед“, „Галатасарай“, „Фейенорд“ и „ЛОСК Лил“.

Според Football Benchmark ръстът на оценката на „Арсенал“ се дължи на широкообхватното увеличение на приходите, особено в областта на търговските и другите източници на доходи. Стойността на състава на клуба също се е повишила с 246 млн. евро.

През последното десетилетие стойността на „Арсенал“ като предприятие е нараснала с близо 200%, изпреварвайки „Реал Мадрид“ и други клубове на върха на класацията.

Въпреки това дългосрочният растеж на „Арсенал“ остава под този на „Пари Сен Жермен“, който е над 400% и се дължи на подкрепата на Qatar Sports Investments и Arctos Partners. ПСЖ е съперникът на „Арсенал“ във финала на Шампионската лига.

ПСЖ заема осмо място в класацията на Football Benchmark, въпреки че играе на сравнително малък стадион с капацитет от 48 хил. места. За да компенсира това, клубът генерира един от най-високите средни приходи на място – 147 евро, в сравнение с 101 евро при „Арсенал“.

Football Benchmark посочва, че стойността на „Арсенал“ като предприятие се е утроила през последното десетилетие, подпомогната от значителен ръст на приходите и поддържане на контрол върху разходите. Клубът е собственост на американския милиардер Стан Крьонке, чието спортно портфолио включва и отбора от НФЛ „Лос Анджелис Рамс“.

„През последните години „Арсенал“ отбеляза огромен ръст по отношение на приходите и стойността на отбора“, заяви Андреа Сартори, основател и главен изпълнителен директор на Football Benchmark.

Перспективите за „Челси“ – лондонския съперник на „Арсенал“, са по-малко оптимистични. Пазарната стойност на клуба възлиза на около 3 млрд. евро, но растежът на отбора, в сравнение с конкурентите му, е ограничен от по-ниската рентабилност.