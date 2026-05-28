Кристин Лагард: Доверието в централните банки е ключово в новия световен ред

Правителствата може да бъдат склонни да засилят контрола си върху паричните власти, но запазването на независимостта на централните банки е още по-важно в един все по-предизвикателен глобален ред. Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

Позовавайки се на Наполеон Бонапарт, който през 1800 г. основава Френската централна банка и години по-късно, с нарастването на нуждите на държавата, постепенно отнема независимостта, която ѝ е предоставил, французойката заяви, че „именно това изкушение вероятно ще се засили в предстоящия период“.

„В свят, в който условията стават все по-трудни, предизвикателството вече не е просто да се поддържа юридическата независимост, а преди всичко да се запази доверието, необходимо за нейното упражняване“, каза Лагард в четвъртък.

По време на конференция в Пном Пен, Камбоджа, тя добави, че „урокът на историята е ясен: нужно е време, за да се изгради доверие, но е нужен само миг, за да бъде загубено“.

Опасенията относно заплахите за независимостта на централните банки се засилиха на фона на нарастващ политически натиск върху паричните власти по света. В САЩ номинираният от Доналд Тръмп – Кевин Уорш – току-що пое председателския пост във Федералния резерв на фона на натиска от президента лихвените проценти да бъдат намалени. В същото време войната на САЩ и Израел в Иран ускорява инфлацията в САЩ.

Макар автономията на ЕЦБ да е заложена в договора на Европейския съюз (ЕС), някои финансисти се опасяват, че политическата намеса може също така да отслаби способността ѝ да изпълнява ангажимента си за ценова стабилност. Членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел наскоро предупреди за риск от „тиха ерозия“ на независимостта чрез фискално и финансово доминиране.

Кристин Лагард заяви в четвъртък, че през последното десетилетие „де факто независимостта“ се е влошила при почти половината от централните банки в държави, които формират 75% от световния брутен вътрешен продукт (БВП).

Тя също така подчерта, че средата за централните банкери става все по-неблагоприятна - шоковете в предлагането зачестяват, фискалният натиск расте, а доверието в публичните институции намалява.

При подобни промени доверието става решаващо, каза още Лагард, която вероятно ще предложи повишение на лихвите на заседанието на ЕЦБ на 10-11 юни.

„Именно когато решенията по паричната политика са политически чувствителни и икономически скъпи, доверието е най-необходимо“, посочва тя. „И именно тогава то е най-трудно да бъде запазено.“

Тя очерта три практически условия, които изглеждат съществени за запазване на независимостта: яснота на целите, пряка комуникация с гражданите и запазване на свободата за действие на паричната политика.

„Тази свобода зависи преди всичко от фискалната отговорност: правните рамки не могат да защитят независимостта на централната банка, когато фискалните траектории станат неустойчиви“, заяви Лагард.