Възходът на сектора на чиповете достигна 5,7 трлн. долара и не спира. Докъде може да стигне?

Трескавият подем на акциите на производителите на чипове достигна нов важен етап в сряда, след като индексът PHLX Semiconductor отбеляза най-силното начало на година в историята си, пише The Wall Street Journal.

Дори по стандартите на бума около изкуствения интелект (AI) ръстовете са изключителни. Цената на акциите на Sandisk е скочила с 570% тази година. Intel е увеличила стойността си повече от три пъти. Samsung, Micron и SK Hynix вече са сред компаниите с пазарна капитализация от над 1 трлн. долара. А Advanced Micro Devices вече струва повече от JPMorgan Chase.

Ентусиазмът на инвеститорите към градивните елементи на изкуствения интелект помогна фондовият пазар да се възстанови след спада, предизвикан от войната на САЩ и Израел в Иран, но същевременно засили опасенията, че толкова рязък ръст рано или късно трябва да приключи. В сряда акциите на SK Hynix поскъпнаха с 9,3% в Южна Корея, а тези на Micron добавиха още 3,6%, което помогна на индексите S&P 500 и Nasdaq да достигнат нови рекордни нива.

Ето къде се намира ралито при чиповете в момента.

Рекорден старт

Индексът на компаниите за полупроводници е нараснал с 82% от началото на 2026 г. - най-доброто представяне за първите 100 търговски дни на годината в историята му. Предишният рекорд беше през 1995 г., години преди спукването на дотком балона.

Ръстът на индекса прикрива още по-експлозивното представяне на някои от най-големите му компоненти, включително Intel, чиито акции са поскъпнали с над 200% от началото на годината. Компаниите в индекса са добавили пазарна стойност за около 5,7 трлн. долара, сочат изчисления на Dow Jones Market Data.

Скок в търсенето

Зад този подем стои глобален недостиг на чипове за памет, който доведе до огромни печалби за производителите по света. Търсенето расте почти във всички категории чипове - от базовите CPU процесори, в които специализират Intel, Arm Holding и Advanced Micro Devices, до AI ускорителите (GPU), произвеждани от Nvidia, както и чипове за памет, които позволяват на сървърите да съхраняват необходимите данни за работата на AI моделите.

Например почасовата цена за наем на Nvidia B200 почти се е удвоила през последните три месеца от 2,66 долара на 9 февруари до 5,27 долара днес, показват изчисления на доставчика на данни Ornn. Дневните спот цени на DDR5 - популярен тип чип за памет за гейминг и AI изчисления - също са се удвоили до 22,50 долара от ноември насам.

Повече разновидности

Метеоритният възход на AI агентите - автономни инструменти, които изпълняват различни задачи чрез машинно обучение, от програмиране до организиране на пътувания - възроди и пазара на CPU процесори.

Акциите на Intel поскъпнаха с 20% през април, след като компанията отчете, че тримесечните продажби в сегмента за центрове за данни, движени основно от CPU за агентен AI, са достигнали 5,1 млрд. долара – осезаемо над очакванията на Wall Street. Nvidia, която продава както CPU, така и GPU, също отчете рекордни приходи и печалба миналата седмица благодарение на огромното търсене.

Над тренда

В момента индексът на полупроводниковите компании е значително над своята 50-дневна средна стойност - период, който включва силното рали на акциите на компаниите за чипове, започнало през април и подкрепено от добри финансови резултати и инвеститорски оптимизъм след временното примирие между САЩ и Иран. Показателят е още по-далеч над 200-дневната си средна стойност - технически сигнал, който изглажда по-дългосрочната волатилност.

Анализаторите често разглеждат движенията над или под тези средни стойности като сигнали за бъдещата посока на пазара.

Частните пазари

Сделките на частните пазари, свързани с AI инфраструктура, достигнаха 80 млрд. долара през последното тримесечие на 2025 г. - многогодишен връх според PitchBook. Данните обаче показват известно охлаждане в размера на сделките тази година. Макар повечето инвестиции в AI инфраструктура да идват от рисков капитал - около 400 сделки на тримесечие - частният капитал формира по-голямата част от стойността им.

Ентусиазмът към инвестициите както на публичните, така и на частните пазари може да бъде подложен на изпитание през следващите месеци, пише главният пазарен стратег на HB Wealth Джина Мартин Адамс. Намаляване на разходите от страна на технологични гиганти като Google и Amazon, появата на AI модели, изискващи по-малко изчислителна мощ, или негативни регулаторни промени биха могли да окажат натиск върху представянето на акциите.

Има ли още накъде?

За някои инвеститори акциите на производителите на чипове все още изглеждат сравнително евтини въпреки силното поскъпване. Причината е, че съотношението цена/печалба (P/E) е спаднало от пиковите си нива, тъй като компаниите увеличават печалбите си.

Компаниите в индекса наскоро се търгуваха при около 26 пъти очакваните печалби за следващите 12 месеца (спрямо средно 21 пъти за последните 10 години) и далеч под нивата от ерата на дотком балона.

Разликата с дотком балона е, че днешните печалби реално подкрепят цените на акциите. По онова време много от най-големите победители почти нямаха печалба. Печалбата на Micron например е нараснала толкова много, че акциите ѝ се търгуват при едва 10 пъти очакваната печалба за следващите 12 месеца, спрямо P/E от 22 за американския широк борсов индекс S&P 500.