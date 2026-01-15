На Wall Street засега не смятат изкуствения интелект за балон

Водещите индекси на фондовата търговия отвъд океана приключиха сесията с ръстовe, подкрепени от производителите на чипове и от търговията с банкови акции, пише CNBC. Тайванската TSMA съобщи за рекордно тримесечие, което подкрепи и търговията с други акции на компании, свързани с производството на чипове и изкуствен интелект. За инвеститорите това показва, че засега изкуственият интелект все още не изглежда като поредния балон на фондовите борси.

Подкрепа оказа и новината, че Тайван ще строи завод за производство на чипове в САЩ. Компаниите, свързани с технологии и чипове, ще инвестират в проекта 250 млрд. долара, а правителството ще одобри кредитни гаранции за тези компании в размер на 250 млрд. долара, допълва още CNBC. В замяна Тайван получава мита в размер на 15% при вноса на стоки в САЩ.

При тези новини Dow Jones напредна с 0,6% до 49 442,44 пункта. За широкия S&P 500 повишението е от 0,26% до 6944,47 пункта, а Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, затвори на ниво от 23 530,022 пункта, или повишение от 0,25 на сто.

Ръст през сесията отбелязаха още и банковите акции, подкрепен от серия добри финансови отчети, сред които на Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Цената на петрола се понижи с повече от 4%, след като стана ясно, че САЩ са се отказали от военна интервенция в Иран. Разбрах от високопоставени източници, че убийствата там са спрели, няма да има екзекуции, каза американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг в Белия дом в сряда. Така американският лек сурови петрол (WTI) затвори при цена от 59,19 долара за барел, докато европейският "Брент" се търгуваше за 63,76 долара за барел.

На валутните пазари стойността на долара се повиши, след като молбите за помощи при безработица изненадващо намаляха през минлата седмица. Едно евро се разменя за 1,1608 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3378 долара за брой.

Поскъпването на щатския долар и смекчаването на тона на Тръмп за Иран отслаби натиска върху цената на златото. Ценният метал се търгуваше за 4619 долара за тройунция в края на сесията на Wall Street.