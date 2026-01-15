БФБ позабави темпото, макар че SOFIX продължава да се повишава

След силното начало на борсовата търговия от началото на годината темпото се забавя в сесията в четвъртък, но посоката остава нагоре.

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повишава с още 0,51% до 1386,14 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нараства с 0,49% до 232,03 пункта, а BGTR30 – с 0,74% до 1099,92 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,42% до 231,98 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX спадна с 1,18% до 114,61 пункта.

Общият оборот на борсата достигна 1,34 млн. евро (2,62 млн. лева). Над 331,1 хил. евро от него се формираха от сделки с акции на „Софарма трейдинг“. На второ място по оборот е „Доверие Обединен Холдинг“ с над 234,5 хил. евро, следвано от „Софарма“ с близо 164 хил. евро, „Делта Кредит“ АДСИЦ със 116,6 хил. евро и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ (ФНИБ) с почти 91,4 хил. евро.

„Софарма трейдинг“ е и най-търгуваната акция в сесията със 120 сделки, следвана от „Софарма“ с 92, „Химимпорт“ с 86, „Доверие Обединен Холдинг“ с 54, ФНИБ с 49 и „Сирма Груп Холдинг“ с 47.

Акциите на „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) поскъпват най-силно от включените в SOFIX – с 19,23%, следвани от „Химимпорт“ с ръст от 4,17% и „Смарт Органик“ с 1,63%.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) поевтиняват най-силно – с 4,5%, следвани от „Сирма Груп Холдинг“ със спад от 2,26% и „Адванс Терафонд“ с 2,07%.

ЦКБ е най-поскъпващата акция и от BGBX40, следвана от „Градус“ с ръст от 7,14% и „Монбат“ с 5%. „ЕМКА“ е най-поевтиняващата акция от индекса със спад от 4,76%, следвана от ПИБ и „Софарма имоти“ със спад от 2,86%.

От акциите в състава на beamX тези на „Пейсера България“ поевтиняват със 7,05%, следвани от „Ейч Ар Кепитъл“ със спад от 6,25% и „Ай Ти Еф Груп“ с 1,72%.

Акциите на „Глобал гейминг солюшънс“ поскъпнаха с 2,13%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 2,04%.