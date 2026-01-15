Благородните метали не предсказват икономически колапс

През 2025 г. цените на благородните метали се повишиха рязко, като цените на среброто надхвърлиха 90 долара за тройунция. Когато благородните метали поскъпват, винаги има една и съща група коментатори, които заявяват, че е в ход финансов срив, пише Ланс Робърст за Investing.com.

Подобни ценови движения сигнализират за нещо повече от пазарно рали. Според тези анализатори сме в ранните етапи на провала на фиатните валути и системния колапс. Тези разкази често се основават на предположението, че внезапните ръстове на цените на благородните метали представляват масово бягство от фиатни валути към „реални пари“.

Според тях това поведение предвещава неизпълнение на фючърсни договори, разпад на доверието в борсите и евентуално преоценка на металите до екстремни нива, например сребро за 200 долара и злато за 10 хил. долара за тройунция.

Данните зад тези драматични прогнози обаче не подкрепят тези прогнози. Световният златен съвет съобщи през второто тримесечие на 2025 г., че общото търсене на злато възлиза на 1249 тона, което е със 7% повече на годишна база, същевременно добивите на мините също се увеличават умерено.

Скоковете на цените се движат от фючърсите

Индустриалното и инвестиционно търсене на среброто също расте, но според Parkview Group „търсенето в приложения за зелена енергия, а не натрупването на дребно, остава основният двигател на цените“.

Ключовият момент тук е, че тези движения са значителни и изобщо не са безпрецедентни. Те са функция на търсенето и предлагането на стоковите пазари. Скоковете на цените обаче са различен въпрос.

Ценообразуването на всички стоки, и особено на благородните метали, се определя на фючърсните пазари. Тези пазари функционират предимно чрез борсите COMEX и CME. В дългосрочен план физическото търсене наистина влияе върху цените. В краткосрочен план обаче цените се определят от фючърсни договори, с които купувачи и продавачи спекулират или хеджират печалбите.

Като се има предвид, че по-голямата част от тези договори се уреждат с парични средства, което означава, че не водят до физическа доставка, цената се определя повече от обема и позиционирането на финансовите участници, отколкото от непосредственото физическо търсене или недостиг.

Тази структура позволява на големи институции, хедж фондове и алгоритмични търговци да влияят върху посоката на цените чрез ливъридж, често независимо от основните физически потоци. В резултат на това дори значителен физически недостиг или премии на пазарите на дребно може да не се отразят директно върху спот цените, базирани на фючърси, освен ако не са съпроводени с промени в позиционирането на фючърсния пазар.

Спиралата на ценовата инерция

Два основни фактора движат спекулантите на пазарите на благородни метали. Първият е наратив. Когато цените на благородните метали се повишават, това корелира с периоди на несигурност. Например когато Федералният резерв сигнализира за намаляване на лихвените проценти, реалната доходност намалява или геополитическото напрежение се покачва. Въпреки че никое от тези условия не показва системен колапс, наративът въвлича институциите на пазара.

Вторият фактор е ценовата инерция. С ръста на цените наративът набира скорост и търговците започват да гонят цената нагоре, което изгражда по-силен инерция. Това привлича още повече инвеститори, които да гонят цената нагоре. Тъй като търсенето на фючърсни контракти надвишава предлагането, цените се покачват още повече.

