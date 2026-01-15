Петролът поевтинява, след като Тръмп заяви, че може да се въздържи от атака срещу Иран*

Цената на петрола спада в четвъртък, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира, че засега може да се въздържи от атака срещу Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 2,86% до 64,62 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 2,92% до 60,21 долара за барел.

Тръмп заяви, че е получил уверения, че Иран ще спре убийствата на протестиращи, което намалява вероятността от незабавен военен отговор на САЩ на фона на демонстрациите срещу правителството на върховния лидер аятолах Али Хаменей.

Въпреки това ситуацията в азиатската държава остава нестабилна. Властите временно затвориха въздушното пространство около Техеран, а САЩ пренасочиха част от военните и дипломатическите си представители в Катар и около други американски военни бази в региона.

Цените на петрола тръгнаха нагоре в началото на новата година, след като сътресенията в четвъртия по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), заедно с кризата във Венецуела, върнаха рискова премия след поредица от пет месечни понижения, предизвикани от очаквания за свръхпредлагане. Тръмп заяви, че в сряда е провел „много добър разговор“ с изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, като сред темите е бил и петролът.

Отделно президентът на САЩ каза пред Ройтерс, че според него би било по-добре Венецуела да остане в ОПЕК, но не е сигурен дали това би било по-добро развитие за САЩ, като добави, че Вашингтон не е обсъждал този въпрос с Каракас.

Междувременно данни на правителството на САЩ показаха, че националните запаси от суров петрол са се увеличили с 3,4 млн. барела през миналата седмица - най-големият ръст от началото на ноември.

*Данните са актуални към 08:50 ч. българско време.