Криптоборсите изпратиха 2025 г. с едни от най-големите търгувани обеми средно за месец

Криптоборсите имаха бурна 2025 г., като месечно търгуваните обеми се движеха рязко с промените в цените на криптовалутите. Но въпреки това миналата година е била една от най-добрите за платформите. Според данни, представени от Bestwallet.com, средномесечните търгувани обеми на криптоборсите са нараснали до 1,71 трлн. долара, което е второто по големина равнище в историята.

Ценови вариации, като тези през 2025 г., често водят до прибързани решения, което на свой ред увеличава риска от допускане на грешки, измами и проблеми със сигурността.

След като завършиха 2024 г. със средномесечни търгувани обеми от над 1,5 трлн. долара, втората по големина стойност дотогава, криптоборсите се приближиха с още една стъпка по-близо до рекорда от 2021 г.

Според данни на The Block криптоборсите са обработили трансакции за 2,4 трлн. долара само през януари 2025 г., което е най-много за месец през годината. Следващият месец обаче отчита рязко 50-процентно понижение на годишна основа до 1,8 трлн. долара. Търгуваните обеми намаляват дори още повече през март и април до 1,3 трлн. долара на фона на засилената инвеститорска предпазливост.

И макар бичите настроения, подхранвани от криптополитиките на американския президент Доналд Тръмп и нарастващия институционален интерес, да доведоха до значително възстановяване от средата на второто тримесечие до края на третото тримесечие – търгуваните обеми достигнаха 2,2 млрд. долара през октомври, тенденцията се промени отново през ноември и декември. С охлаждането на пазара след по-ранните печалби, обемите на търговия спаднаха до 1,6 млрд. долара през ноември, а след това до 1,1 млрд. долара през декември.

Но въпреки значителните месечни движения 2025 г. успя да се пребори за средномесечна стойност от 1,71 трлн. долара, изоставайки само от 2021 г. с нейните 2,2 трлн. долара. Също така средните стойности за миналата година са били ръст с 11% спрямо тези от 2024 г., 64% нагоре спрямо 1,04 трлн. долара от 2022 г. и 163% над 650 млрд. долара от 2023 г.

Общо криптоборсите са завършили 2025 г. с 20,5 трлн. долара търгувани обеми, което също е втората по големина годишна стойност в историята.

Тя остава с 21% под абсолютния рекорд от 26,2 трлн. долара от 2021 г., но все пак нараства с 11% за година и е над стойностите от 2022 г. и 2023 г., взети заедно. За двете години общо криптоборсите са обработили трансакции за 20,3 млрд. долара, или с около 200 млн. долара по-малко от 2025 г.