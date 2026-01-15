Южнокорейският Kospi стигна нов рекорд след решението на централната банка за лихвите

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха разнопосочни движения в четвъртък, докато инвеститорите оценяваха последното решение на Южнокорейската централна банка за разходите по заемите, предаде CNBC.

Финансовата институция запази основния си лихвен процент на ниво от 2,50%, оправдавайки очакванията на икономистите в анкета на Ройтерс, тъй като неотдавнашното поевтиняване на южнокорейския вон ограничи възможностите за облекчаване на паричната политика.

Водещият индекс в страната Kospi скочи с 1,58% до рекордно високо ниво от 4797,55 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 0,95% и приключи търговския ден на ниво от 951,16 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 спадна с 0,42% до 54 110,5 пункта, а по-широкият показател Topix добави 0,68% до 3668,98 пункта.

Индексът S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,47% до 8861,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,28% до 26 923,62 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай се повиши с 0,20% до 4751,43 пункта.