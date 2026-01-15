Европейските акции преминават през най-горещото рали от над десетилетие

На европейските пазари се появяват предупредителни знаци, че ралито, подхранвано от оптимизма за печалбите на компаниите и икономиката, изчерпва потенциала си. Индикаторът, който показва че европейските акции са свръхкупени, е най-силният от десетилетие, пише Bloomberg.

Впечатляващото представяне на индекса Stoxx Europe 600 през 2025 г. продължава и през януари, което е сигнал за евентуално изпреварване на пазара, добавя агенцията.

Четиринадесетдневният индекс на относителната сила на бенчмарка, който отчита инерцията, се е изкачил над 80 пункта, което е рядко срещано явление през последните 20 години. Макар че това не е мечи сигнал за пазара в дългосрочен план, стойността подсказва на техническите анализатори, че предстои период на консолидация или че пазарен връх може да не е далеч.

Графика: Bloomberg

„Разбира се, че с това ниво на свръхкупени акции винаги има риск от отстъпление“, казва Томас Зловодзки, ръководител на отдела за стратегии за акции в Oddo BHF. „Съвсем ясно е, че европейските пазари не могат да продължат да се покачват с това темпо“, добавя той.

Засега обемите на търговия показват, че инвеститорите все още са убедени да купуват, казва още той.

Стратегът, който предвижда Stoxx Europe 600 да се покачи до 650 пункта до края на 2026 г. от затварянето на 611 в понеделник, отбеляза, че по-голямата част от ръстовете на пазарите от миналата година са реализирани през първите два месеца. Така че е логично участниците на пазара да не искат да рискуват, ако тази година следва подобен модел.

Stoxx Europe 600 нараства с 3,2% от началото на годината след скока със 17% през 2025 г. Бенчмаркът изпреварва S&P 500, който се повишава с 1,9% в първите дни на годината.

Откакто миналата година започнаха да се появяват пукнатини в идеята за т.нар. „изключителност на САЩ“, инвеститорите пренасочват експозициите си от американски активи към останалата част от света. Доларът понесе основната тежест от това, докато европейските и развиващите се пазари са основните бенефициенти.

В резултат на това оценките на европейските акции, макар и все още много по-ниски, са вече над дългосрочната си средна стойност.

Американските акции обаче са далеч от предупредителната светлина за свръхпокупки, която се вижда от другата страна на Атлантика.

Графика: Bloomberg

Европа спечели инвеститорите с лихвени проценти, които вече са много по-ниски, отколкото в САЩ. Европейският съюз (ЕС) увеличава разходите за инфраструктура и отбрана, като основен пример е Германия.

Трейдърите залагат на две намаления на лихвите от Федералния резерв тази година, което ще намали разликата с политиката на Европейската централна банка (ЕЦБ). Освен това, правителствата извън Германия могат да се затруднят да увеличат разходите предвид фискалните ограничения в големи икономики като Франция и Италия.

Роланд Калоян, ръководител европейски акции в Societe Generale SA, не е доволен от скоростта, с която икономически свързаните циклични акции се преоценяват. „Разбира се, има план за стимули в Германия, но очакваме той най-вече да даде тласък на германските акции, а не на целия регион“, казва той.

Европейската икономика не расте достатъчно бързо, за да оправдае пазарните очаквания за увеличение на печалбите на компаниите с повече от 10%, казва Калоян. За да се постигнат подобни числа, ще е необходимо силно ускорение в САЩ и Китай.

„Част от покачването на европейските акции може да се обясни с факта, че мениджърите на фондове трябва да намалят риска и да диверсифицират от технологичния сектор и САЩ“, пояснява той. „Също така, през последните години има тенденция голяма част от годишните резултати да се постигат през първото тримесечие“, добавя още Калоян.

Графика: Bloomberg

За разлика от бума на печалбите в САЩ, приходите на европейските компании остават непроменени през миналата година. В резултат на това основната причина за поскъпването на акциите в Stoxx 600 е инфлацията на оценките.

Това отразява забавената икономика и е далеч от темпото на американската икономика, която се очаква да се разшири с 2,1% през 2026 г. спрямо 1,2% за еврозоната.

Печалбите в Европа също нямат много общо с манията около изкуствения интелект, която задвижва рекордите на Wall Street. С изключение на компанията за производство на чипове ASML Holding NV, най-големите акции са предимно на фармацевтични компании и производители и търговци на луксозни стоки.

Не само основният европейски бенчмарк изглежда разтегнат. Осем секторни индекса също показват нива на свръхкупуване: технологии, промишленост, основни ресурси, здравеопазване, комунални услуги, търговия на дребно, недвижими имоти и финансови услуги.

Някои тематични сектори са също изключително горещи. Сред тях са играчите от сферата на отбраната, както и стратегиите, насочени към нискокачествени, високоволатилни и скъпи акции.

Графика: Bloomberg

За момента доверието на инвеститорите в Европа изглежда непокътнато, като фондовете за акции в региона привличат приличен приток от началото на годината в сравнение със САЩ.

Европейските акции са привлекли 2,3 млрд. долара свежи средства през седмицата до 7 януари, докато 19 млрд. долара са изтекли от американските акции, според Bank of America Corp., която цитира данни от EPFR Global.