ЕС свали тавана на руския петрол до 44 долара за барел

Страните от Европейския съюз одобриха нов таван върху цената на руския петрол до 44,10 долара за барел, става ясно от публикация в Официалния вестник на общността. Промяната влиза в сила от 1 февруари 2026 г.

Преходният период, в който могат да бъдат финализирани доставките по сделки по старата цена - 47,60 долара,сключени преди февруари, е до 16 април.

ЕС наложи ембарго за покупката на руския петрол за своите членове (с изключение на доставките по петролопровода "Дружба" за Унгария и Словакия). Продажбата за трети страни обаче е позволена, а таванът беше наложен, за да бъдат намалени приходите в руската хазна, но и да не бъде допуснат дефицит на петролните пазари.

Според правилата застрахователите, корабособствениците и т.н. трябва да се уверят, че ограниченията са спазени, за да предоставят своите услуги на руските компании.

Русия обаче намери начин да заобиколи санкциите, използвайки собствени кораби от "сенчестия флот". Според оценка на анализатори обаче само 35% от продадения руски петрол не нарушава правилата и санкциите на Запада.

Страните от Г-7 не промениха тавана и той остава 60 долара за барел. Мярката беше въведена в края на 2022 година.

В същото време САЩ въведоха санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", което свали цената на руския петрол под 40 долара за барел в последната седмица. Сортът "Уралс" се търгува на най-ниското си ниво от началото на 2022 година, когато започна войната в Украйна.