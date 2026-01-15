Биткойн ETF-ите записаха най-големия еднодневен приток на капитал от октомври насам

Криптоинвеститорите започват новата година със стара практика: инвестиране на пари в биткойн борсово търгувани фондове (ETF-и).

Дванадесетте борсово търгувани в САЩ фонда, държащи най-големия дигитален токен, са получили приблизително 760 млн. долара във вторник - най-големият еднодневен приток на капитал от октомври насам, според данни, събрани от Bloomberg. Биткойн фонд от Fidelity, търгуван с борсовия код FBTC, е отговарял за по-голямата част от средствата, прибирайки 351 млн. долара.

Балансът на капиталовите потоци към биткойн ETF-ите. Графика: Bloomberg LP

Инструментите, повечето от които бяха пуснати преди около две години, претърпяха отлив на средства в края на 2025 г. на фона на спад в цените на криптовалутите. Преди октомврийския срив в цените, който засегна биткойна, етера и много други монети, те бяха фаворит сред институционалните и инвеститорите на дребно предвид лекотата, с която предлагаха достъп до пазара на цифрови активи.

Цената на биткойна – поне засега – се възстановява, добавяйки 10% от началото на годината, задържайки се около 97 хил. долара.

Минути след 11 ч. българско време биткойнът се разменя за 96 578 долара, което е ръст от 1,8% за денонощието.

„Докато потоците към ETF-ите прииждат, ако продължат да имат дни като вчера, това би трябвало наистина да помогне на цената“, посочва Ерик Балхунас, анализатор на Bloomberg Intelligence.

Спот биткойн фондовете са привлекли десетки милиарди долари през двете години от пускането си на пазара на фона на поскъпването на токена и по-голямо приемане от криптоиндустрията. Но налице бе и отлив на средства след октомврийското поевтиняване на криптовалутите, което спомогна за първата годишна загуба за биткойна от 2022 г. насам през 2025 г. За миналата година монетата е поевтиняла с 6%.

„Добре е да видим как приливът повдига всички лодки“, коментира президентът на ProChain Capital Дейвид Тавил, добавяйки, че с течение на времето биткойнът вероятно ще се отклони от другите активи и ще се движи по-независимо.

Други криптотокени също са участвали в неотдавнашното рали. Етерът, вторият по големина на пазарната капитализация токен, поскъпва в четвъртък до почти 3333 долара. Етер ETF-ите отбелязаха приток от 130 млн. долара по време на последната сесия.