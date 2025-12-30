S&P 500 отчете трета поредна сесия на спад, воден от понижението в технологичния сектор

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията със спадове, докато инвеститорите оценяват протокола от последното заседание на Федералния резерв на САЩ за годината, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average записа понижение от 0,2% до 48 367,06 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете спад от 0,24% до 23 419,08 пункта.

Широкият измерител S&P 500 се понижи с 0,14% до 6896,24 пункта, отчитайки трета поредна сесия на спад.

Пониженията в рамките на сесията бяха водени от технологичните акции. Цената на книжата на Nivida се понижи с над 1%, докато акциите на Palantir поевтиняха с 2,4%.

Въпреки това голяма част от водещите технологични компании са на път да отбележат силна година. Акциите на Nvidia са поскъпнали с 39% до момента, докато тези на Palantir и AMD са прибавили към стойността си съответно 140% и 78%.

Във фокуса на инвеститорите беше протоколът от декемврийското заседание на Фед, който показа, че централните банкери са били на различни мнения по отношение на лихвените движения. Въпреки че повечето представители на регулатора приемат допълнителните намаления на лихвените проценти като уместни, ако инфлацията се охлади с течение на времето, някои от тях посочват, че лихвите трябва да останат непроменени „за известно време“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 30 декември.

„Някои от тези, които подкрепиха понижаването на лихвения процент на тази среща, посочиха, че решението е било добре балансирано или че е можело да подкрепят запазването на целевия диапазон непроменен“, става ясно в протокола.

Въпреки че средната прогноза за лихвите на централните банкери показва едно намаление с от четвърт процентен пункт през 2026 г., индивидуалните прогнози варират в широки граници. Инвеститорите очакват поне две намаления през следващата година.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа нарасна съответно до 4,124% и 4,807 на сто.

Доларовият индекс, който измерва силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, отчете ръст от 0,18% до 98,21 пункта.

На петролните пазар цената на сорт Брент се понижи с 0,28% до 61,32 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 0,24% до 57,94 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,47% до 4363,85 долара за тройунция.