Великобритания ще дава приходите от иззетия руски петрол под санкции за Украйна

Британското правителство обмисля да използва приходите от иззетия руски петрол, търгуван в нарушение на санкциите, за подкрепа на Украйна, пише The Times, позовавайки се на свои източници. По този начин ще бъдат ограничени приходите за Москва и в същото време - подкрепена Украйна.

Страните от ЕС, САЩ и Великобритания са наложили ембарго върху руския петрол, но Москва успешно намери нови пазари в Индия и Китай.За да не предизвика сътресения на пазара с изтеглянето на руските сортове, Западът въведе таван върху цената. Търговията над тази цена е нарушение на санкциите.

Наскоро ЕС одобри таван от 47,60 долара за барел от сорта "Уралс", за страните от Г-7 таванът е 60 долара за барел. Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" обаче са тези, които свалиха цената на руския петрол под 40 долара за барел. Данни на Bloomberg сочат, че седмичните приходи от търговията с петрол вече са под 900 млн. долара. В пика на енергийната криза и преди санкциите Москва получаваше по 2,5 млрд. долара на седмица от търговията с петрол.

Русия се опитва да възстанови доставките до Индия и според наблюденията на търговските компании танкери с петрол се трупат в открити води. Има поне 12 танкера със сорт"Уралс" край Оман, като някои от тях стоят от средата на декември.

Разбира се, не е много ясно дали идеята е работеща - първо британските военни трябва да успеят да спрат руските танкери от "сенчестия флот" и да изземат товарите им, преасяни в нарушение на правилата. Преди дни Русия не се намеси при операцията на американската брегова охрана срещу танкери, плаващи под руски флаг. През 2025 година при опит на естонските власти да спрат танкер от "сенчестия флот", Русия изпрати три изтребителя, които прелетяха над мястото и помогнаха на танкера да избегне проверките.

Според The Times британски военни тренират за операции в морето, включително с хеликоптери, което може да е подготовка за завземането на танкери.