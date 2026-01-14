Френското правителство оцеля в два вота на недоверие за един ден, следва битка за бюджета

Френският премиер Себастиан Льокорню оцеля при два вота на недоверие в парламента в сряда, което разчиства пътя на правителството да се съсредоточи върху нов сблъсък за бюджета в следващите дни, пише Ройтерс.

Вотовете на недоверие, внесени от крайнодясната партия „Национален сбор“ и от твърдолинейната лява партия „Непокорна Франция“, имаха за цел да протестират срещу търговското споразумение на Европейския съюз с блока Меркосур.

Въпреки противопоставянето на Франция страните членки на ЕС одобриха миналата седмица подписването на дълго обсъжданото споразумение с Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. „Национален сбор“ и „Непокорна Франция“ обвиниха правителството, че не е направило достатъчно, за да го блокира.

„В страната вие сте правителство на васали, които обслужват богатите. Навън унижавате нашата страна пред Европейската комисия и американската империя“, заяви председателят на парламентарната група на „Непокорна Франция“ Матилд Пано пред правителството, говорейки в парламента преди гласуването на вотовете на недоверие.

Лидерите на опозицията „действат като снайперисти“

Социалистическата партия изключи да подкрепи вотовете на недоверие, а консерваторите от „Републиканци“ също заявиха, че няма да гласуват за сваляне на правителството заради Меркосур.

В резултат на това и двата вота бяха неуспешни. Вотът, внесен от „Непокорна Франция“, събра само 256 гласа „за“, с 32 по-малко от нужните за успеха му. Вторият вот, внесен от крайната десница, получи 142 гласа „за“ и също беше неуспешен.

Льокорню заяви, че времето за вотовете на недоверие е забавило още напрегнатите дебати за бюджета на страната за 2026 г., върху които според него политическите лидери трябва да се съсредоточат.

„Държите се като снайперисти, които дебнат и стрелят в гърба на изпълнителната власт в момент, когато трябва да се изправим пред международни сътресения“, заяви той.

Следваща точка в дневния ред: Трудни бюджетни преговори

Сега един от няколкото варианта относно бюджета за 2026 г. би бил Льокорню да се позове на член 49.3 от Конституцията, за да прокара законопроекта за финансирането на страната без гласуване след договаряне на текст с всички групи без „Национален сбор“ и „Непокорна Франция“, съобщи източник на правителството. Това почти сигурно ще доведе до още вотове на недоверие.

Депутатите искат да приключат седмиците на преговори за бюджета, дори това да означава, че дефицитът на страната ще остане близо до 5%, заявиха източниците.

Според приближени до президента Еманюел Макрон той иска бюджетът да бъде приет през януари и има „неутрална“ позиция по въпроса как да се постигне това.

Говорителят на правителството Мод Брежон заяви във вторник, че „нищо не е изключено“ за прокарване на бюджета.

Политическото положение във Франция е нестабилно от 2022 г., когато Макрон загуби мнозинството си в парламента.

Проблемите му се задълбочиха, когато той неочаквано насрочи предсрочни парламентарни избори в средата на 2024 г., които донесоха раздробен парламент, разделен между три различни идеологически блока – десноцентристкия му съюз, левицата и „Национален сбор“.