Франция прие временен бюджет за 2026 г.

Френското Национално събрание одобри временен бюджет за 2026 г., за да се запази функционирането на държавата през януари, след като политиците не успяха да постигнат споразумение по пълния фискален план, съобщава Bloomberg.

Т.нар. специален закон, който беше използван и в края на миналата година, позволява на държавата да продължи да събира данъци и да взема заеми въпреки липсата на цялостен бюджет. Законът на практика прехвърля фискалните планове за 2025 г. в новата година и се очаква да бъде одобрен от Сената по-късно вечерта.

Френският премиер Себастиан Льокорню беше принуден да поиска спешна мярка, след като депутатите не успяха да постигнат компромис по фискалните планове в петък, което отложи дискусиите по бюджета през новата година и засили съмненията относно това как правителството ще овладее дефицита.

Миналата седмица правителството предупреди, че договорените досега части от бюджета ще доведат дефицита само до 5,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през 2026 г., в сравнение с 5,4% за тази година. В първоначалните си планове Льокорню си постави за цел дефицит от 4,7%.

Публичните финанси на Франция се следят внимателно от инвеститори и рейтингови агенции, като дефицитът ѝ е сред най-големите в еврозоната.

Правителството на Льокорню разполага ограничено пространство за действие в дълбоко разделения парламент на Франция, където бюджетните битки свалиха няколко последователни администрации, откакто президентът Еманюел Макрон загуби относителното си мнозинство на злополучните предсрочни избори, които той свика през 2024 г.

С ограниченото време за постигане на широк компромис, Льокорню може да прибегне до конституционен механизъм, който позволява на правителството да прокара законодателство през парламента без гласуване - стъпка, която той преди това обеща да избегне. Ходът все още би могъл да позволи приемането на бюджета за 2026 г., ако той си осигури подкрепата на социалистите. Макар че използването му може да доведе до вот на недоверие от крайната десница или крайната левица, подобни усилия вероятно биха се провалили без подкрепата на друга партия.