Франция ще започне 2026 г. без бюджет след провал на преговорите

Франция е изправена пред спешни временни законодателни мерки, за да избегне спиране на работата на правителството, след като в петък депутатите прекратиха преговорите по бюджета за 2026 г. без да постигнат съгласие по компромисен законопроект, предава Ройтерс.

Членовете на съвместната комисия от депутати от двете камари се отказаха след по-малко от един час преговори за постигане на споразумение по законопроекта за бюджета. Премиерът Себастиан Льокорню заяви, че ще се консултира с ключови политически лидери в понеделник за следващите стъпки, които да бъдат предприети, и допълни, че вече няма достатъчно време за гласуване на бюджета в парламента до края на годината.

Провалът на преговорите принуждава Льокорню да търси извънредно законодателство, за да позволи да се правят разходи, да се събират данъци и да се заемат средства през новата година до постигането на споразумение за редовен бюджет.

Гуверньорът на централната банка Франсоа Вилроа дьо Гало предупреди, че тези предложения са само краткосрочно решение, което не предполага избор на политики и не предвижда мерки за икономии или данъчни мерки, което може да доведе до значително увеличаване на дефицита.

Франция използва сходно извънредно законодателство миналата година, което според министъра на бюджета Амели дьо Моншален е струвало 12 млрд. евро преди приемането на пълен бюджет в началото на февруари.

Битката с дефицита се засилва

Инвеститори и рейтингови агенции наблюдават финансите на Франция, докато Льокорню се бори да овладее бюджетния дефицит, който достигна 5,4% от БВП тази година и е най-високият в еврозоната.

Правителството на малцинството настоява фискалният дефицит да бъде сведен под 5% догодина, като вече се отклони от първоначалната си цел за 4,7%, след като направи скъпи отстъпки пред депутатите социалисти.

Сенатът одобри бюджета за 2026 г. в понеделник с фискален дефицит от 5,3%, след като консерваторите блокираха повишаването на данъците, за да компенсират по-големия от планираното дефицит в бюджета за социални осигуровки, който долната камара одобри.

Новите преговори през януари може да се окажат също толкова трудни. Нараства натискът върху Льокорню да използва специалните конституционни правомощия, за да заобиколи парламента – нещо, което той обеща да не прави.

Лидерът на консервативната партия „Републиканци“ Брюно Ретайо го призова да използва тези правомощия, въпреки че това вероятно ще предизвика рискован вот на недоверие, който може да свали правителството му.

Правителството на малцинството на Льокорню няма големи възможности за маневри във фрагментирания френски парламент, където битките за бюджета вече свалиха три правителства, откакто президентът Еманюел Макрон загуби мнозинството си на предсрочните избори през 2024 г.