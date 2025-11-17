Франция привлича нови инвестиции за 9 млрд. евро въпреки бюджетни спорове

Компании са се ангажирали да инвестират 9,2 млрд. евро във Франция, съобщи в понеделник министерството на финансите в Париж в момент, когато правителството се стреми да покаже, че втората по големина икономика в еврозоната остава водеща бизнес дестинация въпреки политическите сътресения, съобщава Ройтерс.

Френски компании от сектори като енергетика, здравеопазване и селскостопански храни са поели ангажименти преди организираната от правителството среща на върха „Изберете Франция“, по модела на ежегодната среща на президента Еманюел Макрон с лидери на глобални корпорации.

Новите средства се добавят към сумата за 21,2 млрд. евро, заявена през изминалата година, като общата сума достига 30,4 млрд. евро за 150 проекта, съобщи министерството.

Пробизнес програмата на Макрон се разпада, след като извънредните избори миналата година доведоха до парламент без мнозинство, а опозиционните партии искат да отменят реформите му в областта на предлагането.

Оттогава Франция се лута от криза в криза, затруднявайки се да приеме бюджета си и оставяйки компаниите с малка политическа предвидимост, особено по отношение на данъците.

Корпоративните лидери осъдиха гласуването в долната камара за увеличаване на данъците върху бизнеса в бюджета за 2026 г., за да се запълни огромният дефицит на Франция, вместо да се намалят разходите – най-високият сред развитите икономики.

В такава среда „е нужна истинска смелост, за да продължиш напред, без да се колебаеш“, заяви председателят на L'Oréal Жан-Пол Агон на конференция в четвъртък. „Ако успееш във Франция, можеш да успееш навсякъде.“

Законодателите добавиха данъчни увеличения за милиарди към вече включените в проектобюджета на правителството, въпреки че Сенатът може да отхвърли някои от тях в следващите седмици.

Финансовият министър Ролан Лескюр се опита да успокои мениджърите, че възстановяването на публичните финанси няма да разчита единствено на данъчни увеличения. „Това би задушило икономиката и работните места. Правителството ще направи всичко възможно, за да гарантира, че окончателният текст ще запази растежа“, заяви той пред Le Figaro преди срещата на върха.

Въпреки повтарящите се сътресения икономиката на Франция отбеляза по-бърз от очаквания растеж от 0,5% през третото тримесечие, изпреварвайки Германия и Италия благодарение на скока в износа и по-силните инвестиции.