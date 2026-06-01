Русия спира износа на керосин, изправена е пред риск от дефицит на горива

Русия спира износа на керосин до 30 ноември, съобщиха от руското правителство. Посоченият мотив е стабилизация на вътрешния пазар на горива. Според Министерството на транспорта обаче дефицит на авиационно гориво няма, посочва ТАСС. Агенцията пише, позовавайки се на свои източници, че се готвят ограничения в износа и на дизел.

Според изчисленията на Bloomberg има реален риск от дефицит на горива в Русия след атаките на украинските дронове през май.

Потвърдените с геолокализирани данни удари показват временно или по-продължително спиране на десет рафинерии, включително и втората по големина в Русия КИНЕФ в Ленинградска област, както и ключовите рафинерии в Сизран, Саратов и Кстово. Нанесен е и пети удар в рафинерията на "Роснефт" в Туапсе, която почти е унищожена след масираните атаки през април. Засегнатите рафинерии са собственост на най-големите петролни компании в Русия - "Роснефт", "Лукойл" и "Газпром Нефт".

Отделно има и удари, които не са довели до спиране на преработката на петрол - като например в рафинерията край Москва, но освен това има и удари по петролни складове, терминали, станции и други съоръжения на петролопроводи. Експерти посочват, че ударите стават вече по-ефективни, като цел са съоръженията и за вторична преработка на петрол, които са по-сложни и трудни за ремонт на фона на останалите санкции за петролната индустрия.

През май украинските военни се фокусираха и върху атаки с fpv-дронове в близкия тил - по цистерни и камиони с военни доставки, и в окупираните територии вече са въведени ограничения при зареждане на бензиностанциите, заради липсата на доставки. В Крим бензинът се продава с купони.

Киев засили ударите си с дронове по рафинерии от средата на март, когато САЩ премахнаха санкциите срещу руския петрол. Вашингтон отбеляза, че мярката е временна и цели да стабилизира цената на петрола. Оттогава обаче дерогацията беше удължена на два пъти, а цената на петрола остава над 100 долара на пазара.

По данни на търговци руският сорт "Уралс" също достига цена от 95-100 долара за барел, но Русия не може напълно да се възползва от високите цени. Нещо повече - заради скъпия петрол и горива на външните пазари, правителството плаща компенсации на петролните компании, за да поддържа ниски цените на вътрешния пазар.

Bloomberg припомня, че през 2018 година имаше протести срещу скъпите горива в страната, което властите ще опитат да избегнат сега.

Преди дни стана ясно, че Русия купува горива от Беларус, макар че цената им е по-висока.