Влизането в еврозоната прави българските акции най-добре представящите се в света

Приемането на еврото като официална валута от България подхранва най-силния борсов подем в света в началото на 2026 г. и може да помогне за допълнително подобряване на суверенния кредитен рейтинг на страната. Това заяви Петър Чобанов, подуправител на Българската народна банка (БНБ), цитиран от Bloomberg.

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX е скочил с 18,6%, откакто България се присъедини към еврозоната на 1 януари, отбелязвайки най-големият ръст сред повече от 90 основни борсови показателя, проследявани от Bloomberg. През миналата година българският бенчмарк е нараснал с 30%, което е най-доброто му представяне от 2021 г. насам.

По време на финансова конференция във Виена Чобанов заяви, че преходът на страната ни към еврото протича гладко. „Общественото приемане се увеличава, няма признаци за значителен скок на инфлацията и едва 50% от местната валута лев остава в обращение 10 дни след смяната“, посочи той.

„Виждаме положителна динамика на фондовия пазар още от началото на годината“, каза още Чобанов пред Bloomberg във Виена.

Членството в еврозоната донесе и други ползи за България, като S&P Ratings и Fitch Ratings повишиха суверенния кредитен рейтинг през миналата година, допълни той. Ако властите продължат по пътя на подобряване на институционалната рамка на икономиката и осигурят ясен план за структурни реформи, това ще помогне рейтингите отново да бъдат повишени, което ще отключи още повече инвестиции, посочи Чобанов.

Междувременно индексът SOFIX е близо до най-високото си ниво за последните две десетилетия, а търгуваните обеми рязко нарастват, напомняйки за подема на фондовия пазар след присъединяването на България към ЕС през 2007 г. Оборотът на акциите, листвани в София, е скочил със 184% през първата седмица на търговия на годината, показват данни от борсата.

„Участниците на пазара очакват, че преминаването към еврото ще улесни достъпа на международни инвеститори и ще подкрепи по-дълбока интеграция“, заяви тази седмица Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса. „Присъединяването към еврозоната поставя България на ново място върху финансовата карта на Европа“, добави той.