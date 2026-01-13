Украинските компании трябва да изплатят дългове за 3 млрд. долара тази година

С облигации за около 3 млрд. долара, които са с настъпващ падеж тази година, и засилващите се руски удари срещу инфраструктурата, големите корпоративни кредитополучатели в Украйна все повече се насочват към отлагане и удължаване на лихвените плащания, за да управляват дълговото си бреме, пише Bloomberg.

Държавната железопътна компания Укрзализниця, която се бори със засилващите се удари срещу инфраструктурата и подвижния ѝ състав, спира лихвените плащания по облигации в размер на над 1 млрд. долара и е изправена пред перспективата за второ преструктуриране от 2022 г. насам. На други места атаките срещу държавната енергийна компания „Нафтогаз“ я принуждават да купува повече вносен газ, което накара Fitch Ratings да предупреди, че може да се наложи преструктуриране на облигации в размер на около 690 млн. евро.

Бизнес империята на милиардера Ринат Ахметов също е засегната, като само през тази седмица са нанесени удари по топлоелектрическа централа и други съоръжения. DTEK Oil & Gas, която управлява петролни и газови находища в близост до фронта, проведе преговори с инвеститори миналата година относно способността си да изплати дълговете си на фона на конфликта. „Метинвест“, стоманодобивната и минна компания на Ахметов, изгуби подразделението си Pokrovske Coal в резултат на руското настъпление и се опитва да удължи падежа на емисия облигации в размер на 428 млн. долара, който настъпва през април.

Изключени от чуждестранните дългови пазари от 2022 г., финансите на някои украински компании започват да се пропукват.

Някои по-сигурни украински корпорации обсъдиха с инвеститорите нови дългове в условията на проблясък на оптимизъм на пазара към края на миналата година. Но с настъпването на 2026 г. дори тези неясни признаци на подобрение избледняват, тъй като импулсът зад мирните преговори се забавя, а безмилостните руски бомбардировки оставят милиони украинци без ток и отопление.

За украинските корпорации това вероятно ще означава повече дейности по управление на пасивите през тази година, тъй като трябва да се занимават с падежи по облигации, казва Алън Сиоу, съръководител на отдела за корпоративни дългове на развиващите се пазари в компанията за управление на активи Ninety One.

Тесен обхват

Междувременно украинското правителство преструктурира около 94% от външния си дълг, като по този начин облекчи непосредствения натиск от страна на международните облигационери. Но тази стъпка показва и тесния обхват на помощта, която може да предостави на стратегическите активи, състояща се в най-добрия случай в поддържане на дейността при спиране на плащанията към кредиторите.

Засега не се очаква преговорите по дълга да бъдат трудни, а компаниите подхождат към тях по начин, който е благоприятен за кредиторите, казва Юарт Маккерън, анализатор по кредитни изследвания в Aegon Asset Management. Предвид факта, че много от компаниите в страната са показали стабилно оперативно представяне въпреки предизвикателствата кредиторите вероятно ще продължат да подкрепят тези бизнеси, коментира Маккерън.

„Очаква се преговорите с облигационерите да останат относително прости през 2026 г.“, допълва той.

Вълната от удари срещу инфраструктурата също кара инвеститорите да търсят компании, които не разчитат само на местния пазар за приходи. Сиоу от Ninety One казва, че компанията му следи фактори като качество на управлението, достъп до финансиране и степента на диверсификация на активите и дейностите на дадена компания.

„През целия конфликт поддържаме експозиция към избрани украински корпорации“, коментира той.

Земеделската компания МХП, един от най-големите производители на птиче месо в света, която оперира в Европа и Близкия изток, проучва интереса на инвеститорите към нова емисия за рефинансиране на облигации на стойност 550 млн. долара с падеж през април. Това би могло да бъде първата нова емисия от украинския корпоративен сектор от началото на пълномащабното нашествие на Русия.

А украинската Universal Bank, която управлява популярен доставчик на цифрови банкови услуги и плащания, се срещна с мениджъри на фондове с фиксирана доходност през декември, за да обсъди възможността за емитиране на облигации.

Но докато Русия не покаже по-стабилни признаци, че иска да спре боевете, дълговете на някои от най-големите компании в Украйна вероятно ще останат на потисната територия.

Облигациите на украинските железници с падеж по-късно тази година се котират на около 69,7 цента за долар, което е с три цента по-ниско спрямо периода преди компанията да обяви, че отлага лихвени плащания миналата седмица, и е около най-ниската им цена от средата на 2024 г., сочат данни, събрани от Bloomberg. Компанията отчете повече атаки срещу активите си през 2025 г., отколкото през предходните две години, взети заедно, а намаляващите обеми на превозваните товари и нарастващите разходи подкопаха паричните резерви на компанията.

„Ако перспективите за мир отслабнат още повече през 2026 г. и Русия продължи да атакува жизненоважна инфраструктура“, перспективите за корпоративния дълг „може да се окажат по-предизвикателни“, отбелязва Маккерън от Aegon.