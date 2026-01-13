Държавата предлага на аукцион двугодишни ДЦК за 150 млн. евро

Българската народна банка (БНБ) ще проведе на 19 януари аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност две години (730-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия с падеж 21 януари 2028 г. Номиналната стойност на предложеното количество е 150 млн. евро с 2,25% годишен лихвен процент, съобщи централната банка.
Това ще е първият за тази година аукцион на държавни ценни книжа (ДЦК) след 15 такива през миналата година, при които на вътрешния пазар бяха пласирани книжа за 3,300 млрд. лева.
По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.
Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 към 50 от общото предложено количество.
Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 26 111/21.01.2026 г.
Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички поръчки, респективно да одобрява определени, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.