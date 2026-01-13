Тръмп: Новите данни за инфлацията показват, че Фед може да намали лихвите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства данните за инфлацията за декември, заявявайки, че те подкрепят натиска, който оказва върху гуверньора на Федералния резерв Джером Пауъл да намали лихвените проценти, съобщава Ройтерс.

Според последните данни през декември основният индекс на потребителските цени (СРІ), който изключва храните и енергоносителите, се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна. Това е под очакванията на икономисти, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха съответно 0,3% и 2,8%.

Месечната стойност за общата инфлация достига 0,3% през декември, а годишната е 2,7%. И двете числа са в унисон с прогнозите.

„Имаме много ниска инфлация. Това би дало шанс на „твърде закъснелия Пауъл“ да ни даде хубаво, красиво и голямо намаление на лихвите“, заяви Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за Детройт.

Но потребителските цени се повишиха през декември спрямо ноември, което затвърди очакванията, че Фед ще остави лихвените проценти непроменени този месец.

Тръмп многократно се сблъсква с Пауъл заради стремежа си към по-облекчена парична политика.

Решението на Белия дом да започне наказателно разследване срещу Пауъл предизвика остри критики от бивши ръководители на Фед, както и от ключови членове на Републиканската партия.