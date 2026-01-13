IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Икономиката през 2025 Войната в Украйна Кризата във Венецуела

Тръмп: Новите данни за инфлацията показват, че Фед може да намали лихвите

За пореден път американският президент притиска централната банка да облекчи паричната си политика

19:02 | 13.01.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства данните за инфлацията за декември, заявявайки, че те подкрепят натиска, който оказва върху гуверньора на Федералния резерв Джером Пауъл да намали лихвените проценти, съобщава Ройтерс.

Според последните данни през декември основният индекс на потребителските цени (СРІ), който изключва храните и енергоносителите, се е увеличил с 0,2% на месечна основа и с 2,6% на годишна. Това е под очакванията на икономисти, анкетирани от Dow Jones, които прогнозираха съответно 0,3% и 2,8%.

Месечната стойност за общата инфлация достига 0,3% през декември, а годишната е 2,7%. И двете числа са в унисон с прогнозите.

„Имаме много ниска инфлация. Това би дало шанс на „твърде закъснелия Пауъл“ да ни даде хубаво, красиво и голямо намаление на лихвите“, заяви Тръмп пред журналисти, преди да отпътува за Детройт.

Но потребителските цени се повишиха през декември спрямо ноември, което затвърди очакванията, че Фед ще остави лихвените проценти непроменени този месец.

Тръмп многократно се сблъсква с Пауъл заради стремежа си към по-облекчена парична политика.

Решението на Белия дом да започне наказателно разследване срещу Пауъл предизвика остри критики от бивши ръководители на Фед, както и от ключови членове на Републиканската партия.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 19:02 | 13.01.26 г.
Доналд Тръмп Фед Федерален резерв на САЩ парична политика лихви инфлацията в САЩ
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още