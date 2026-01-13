Нарастващата военна мощ на Германия тревожи европейските ѝ съюзници

Франция наблюдава с възхищение и тревога как Германия инвестира средства в историческо превъоръжаване, нарушавайки дългогодишния баланс на Стария континент, пише Bloomberg.

Берлин прави точно това, което е договорено от съюза в областта на отбраната и сигурността НАТО – ангажира се да вложи над 500 млрд. евро в отбрана до 2029 г., постигайки новата цел на алианса да инвестира 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) във военни разходи шест години по-рано от изискваното от организацията.

Но докато НАТО хвали нарастващата военна мощ на Берлин, официални представители в някои европейски столици имат известни съмнения относно повторната поява на Бундесвера като доминираща сила – особено след като крайнодясната националистическа партия „Алтернатива за Германия“ достига рекордни рейтинги в страната, което връща опасенията, че проевропейско правителство там не може да се приема за даденост.

Във Франция, която разполага с една от най-силните армии в Европа и единствената ядрена програма, разработена изцяло в страната, нагласите са противоречиви. От една страна, облекчение, че Германия полага повече усилия в областта на отбраната. Но от друга страна, съществува и опасение, че германската промишленост ще измести френския отбранителен сектор, тъй като Париж осъзнава колко големи разходи може да направи Берлин.

Четирима френски официални представители, пожелали да останат анонимни, тъй като разговорите са от частен характер, коментират, че има общо усещане за безпокойство от нарастващата военна мощ на Германия и политическия капитал, който идва с нея.

Танкове, изложени по време на военния парад за Деня на бастилията на 14 юли. В Париж цари безпокойство, докато Германия се стреми да бъде както военна, така и икономическа сила. Снимка: Nathan Laine/Bloomberg

„Франция е в крехко положение и фактът, че Германия се ангажира с такава решителност, ще създаде, разбира се, динамика, която може да ни остави край пътя“, казва френският член на Европейския парламент Франсоа-Ксавие Белами. „Вътрешната нестабилност отслабва геополитическото положение на Франция“, допълва той.

Предвид ролята на Германия в предишни европейски конфликти, тя се задоволяваше да остане на заден план в политиката, дори когато икономиката ѝ набираше скорост, казва Клаудия Майор, старши вицепрезидент на Германския фонд „Маршал“. Тъй като превъоръжаването ѝ измества все повече центъра на тежестта на Стария континент към Берлин, нервите на Франция се изопват, допълва тя.

„В Европа имаше широк консенсус, че Франция ще бъде геополитическата сила, а Германия – икономическата. Германия не искаше да бъде политически гигант. Сега тя прави и двете, като полага усилия да утвърди новата си сила в Европа. Това поставя Франция в трудно положение. Тяхното безпокойство говори повече за самата Франция, отколкото за Германия“, отбелязва Майор.

Предавателна кутия на танк Leopard 2 в завода на Renk AG в Аугсбург. Снимка: Michaela Rehle/Bloomberg

Под ръководството на канцлера Фридрих Мерц Германия фактически премахна строгите ограничения за заемане на средства за отбрана, за да отпусне безпрецедентно финансиране за превъоръжаване и да възпира все по-враждебната Русия.

Страните от Северна Европа, прибалтийските държави и Полша също правят големи инвестиции в отбрана. Но малко страни могат да се мерят с Германия по скорост и обем. Силите в областта на отбраната в Европа в миналото Франция, Италия и Испания имат малко или никакво фискално пространство за увеличаване на разходите.

Разбира се, военното укрепване на страната е тясно координирано със съюзниците и вградено в международната рамка на сътрудничество. При посещението си в Берлин през декември генералният секретар на НАТО Марк Рюте не спря да хвали Германия: „Това е тъкмо решителността, от която се нуждаем, за да гарантираме нашата сигурност. Германия дава пример“.

Марк Рюте и Фридрих Мерц по време на пресконференция в Берлин на 11 декември. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Но когато бившият германски канцлер Олаф Шолц представи един от знаковите си проекти в областта на отбраната – инициативата „Европейски небесен щит“, чиято цел е да запълни значителна празнина в европейските способности чрез закупуване на системи за противоракетна отбрана, Франция се почувства изключена. Разочарованието се засили, когато Шолц обяви отделно закупуването на 35 изтребителя F-35, произведени в САЩ вместо европейски самолети.

Под ръководството на Мерц покупките на американски оръжия се забавиха отчасти поради политическото осъзнаване в Германия, че трансатлантическите връзки са под натиск при Тръмп. Но сътрудничеството в областта на отбраната с Франция остава трудно.

Най-амбициозният проект на Европа в областта на отбраната е напът да се провали след години на преговори, в които индустриалните партньори Dassault Aviation от Франция и Airbus SE - фактически германската страна, не успяха да се договорят за балансирано разпределение на производството за програмата за изтребители от шесто поколение, наречен Future Combat Air System (FCAS).

Френски изтребител Dassault Rafale B на авиационното изложение в Париж през юни. Франция е един от водещите износители на оръжие в света. Снимка: Matthieu Rondel/Bloomberg

Съседната страна Полша наблюдава внимателно възхода на Германия, но както каза вицепремиерът Радослав Шикорски, „докато Германия е член на ЕС и НАТО, се страхувам повече от германското нежелание да се въоръжава, отколкото от германската армия“.

Германия е и в най-добра позиция от индустриална и икономическа гледна точка да предостави т. нар. стратегически средства като противовъздушна и противоракетна отбрана, космическо разузнаване и логистика. В момента Европа разчита почти изцяло на САЩ за тези способности и нервите ѝ са изопнати до краен предел поради намеренията на Вашингтон на фона на говоренето за атака или завземане на Гренландия от нейния съюзник Дания.

Съпредседателката на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел (в центъра) в Бундестага в Берлин. Снимка: Krisztian Bocsi/Bloomberg

Въпреки тези нагласи вътрешната политика в Германия предизвиква безпокойство в Европа. Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ е на първо място в някои допитвания. Тя може да постигне големи победи на предстоящите местни избори в Източна Германия тази година макар Майор да отбелязва, че популистките политици са набрали сили и в други части на Европа.

„Нарастват опасенията какво може да се случи с тази изключително голяма германска бойна мощ, ако „Алтернатива за Германия“ поеме политическото лидерство“, казва Яна Пулиерин от Европейския съвет за външни отношения.